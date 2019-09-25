اليوم.. محاكمة مسئول حكومي ومدير شركة و2 آخرين بتهمة الرشوة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة مدير إدارة العقود والمشتريات بوزارة التخطيط ومدير عام إحدى الشركات لاتهامهم بطلب وتلقي رشوة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار الدكتور أسامة أنور الجامع، وعضوية المستشارين وجيه حمزة شقوير ومجدي عبدالمجيد ومدحت فاروق خاطر، وبأمانة سر سعيد عبدالستار.

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم "عماد. ا. ا" مدير إدارة بوزارة التخطيط بطلب وأخذ رشوة من المتهم "محمد. ع. ع" مدير عام الشركة المذكورة بواسطة المتهم الثالث "خالد. ا. ع" مبالغ مالية على سبيل الرشوة وهي نسبة 1% من قيمة المستحقات المالية الخاصة بالشركة طرف الوزارة مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته وهو صرف المستحقات المالية الخاصة بكل معاملة مالية بين الوزارة والشركة.

وتمكن عضو الرقابة الإدارية محمد الشموتي من تسجيل اللقاءات بين المتهمين، ورصد لقاء بين مسئول التخطيط والوسيط أثناء تسلمه مبلغ الرشوة 300 ألف جنيه؛ بينما تمكن من ضبط المتهم الثاني أثناء محاولته الهرب للخارج وتقاضي المتهم مبالغ رشوة قدرت بمليون و200 ألف جنيه مقابل صرف المستحقات المالية للشركة البالغ قيمتها 120 مليون جنيه.