"إيمان" تطلب الخلع: "جوزي بيشتم أمي وأبويا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: نور العمروسي:

أقامت "إيمان. ح" دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بمدينة نصر، تطلب فيها الخلع من زوجها، مبررة طلبها بـ"زوجي يقوم دائمًا بسب والدي ووالدتي المتوفيين".

تروي "إيمان" 40 سنة، ربة منزل، قائلة: "تزوجت منذ 10 سنوات من "طارق. ن" 44 سنة، موظف، ورزقنا الله بـ 3 بنات عمرهن (4 و6 و9 سنوات)، وعندما تزوجت كان والدي ووالدتي على قيد الحياة".

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تابعت الزوجة: أنا وحيدة أسرتي، وكنت مرتبطة بوالدتي جدًّا، وعندما تزوجت أدركت أن طبع زوجي صعب للغاية، إضافة إلى كونه غير اجتماعي، وكان يمنعني من الذهاب إلى أسرتي؛ حتى عندما مرضت والدتي رفض أن أذهب إليها كي أقوم برعايتها، وكان والدي الذي يخدمها ويرعاها حتى وفاتها.

أضافت إيمان: اعتقدت أن عقب وفاة والدتي سيتغير طبع زوجي، وسيوافق على زيارتي لوالدي كي أراعيه، لكنه رفض أيضًا وقال: "حقي عليكي تراعيني أنا وأولادنا فقط"، وخيرني بين والدي وبناتي، وبعد فترة توفي والدي وبالتحديد بعد وفاة والدتي بعام فقط، فأصبت بحالة من الاكتئاب لأني قصرت في حق والدي ووالدتي بعد رفض زوجي ذهابي إليهم.

استكملت الزوجة: بدأت المشاكل بيني وزوجي بسبب رغبته في الإنجاب لأنه يريد إنجاب ولد وأنا أرفض تمامًا، وتعدى عليَّ بالسب أنا وأسرتي، حتى على أصغر الأسباب فيقوم بسب والدي والدتي المتوفيين، وأثناء زيارة أسرة زوجي لنا قام بالنداء عليَّ لكني ولم أسمعه فظل يسبني بوالدي ووالدتي، فتركت له المنزل ولجأت إلى محكمة الأسرة وأقمت دعوى قضائية حملت رقم 1482 لسنة 2019، ولازالت منظورة لم يتم الفصل بها.