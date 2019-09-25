بلومبرج: ماكرون يعلن توفر شروط إجراء مفاوضات "سريعة" بشأن إيران

محمد اسماعيل - القاهرة - نيويورك - (د ب أ): أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون توفر شروط إجراء مفاوضات "سريعة" بشأن إيران. ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ماكرون ليل الثلاثاء/الأربعاء في نيويورك ، حيث يشارك في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة ، قوله إن الأمر يعود للولايات المتحدة وإيران في التمسك بتلك الشروط.

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