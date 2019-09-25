البيت الأبيض: قرار فتح تحقيق بشأن عزل ترامب يدمر العملية التشريعية

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):

قال البيت الأبيض إن قرار مجلس النواب بفتح تحقيق رسمي بشأن عزل الرئيس دونالد ترامب "دمر أي فرصة لتقدم العملية التشريعية لشعب هذا البلد من خلال تركيز كل طاقته على الهجمات السياسية الحزبية".

وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، ستيفاني جريشام، في بيان نقلت عنه وكالة بلومبرج للأنباء أن "هجماتهم (الديمقراطيين) على الرئيس وجدول أعماله ليست حزبية فقط، بل أيضا مثيرة للشفقة وتنم عن إهمال في واجبهم الدستوري".

كانت نانسي بيلوسي ، زعيمة الديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي ، أمرت الثلاثاء بإجراء تحقيق رسمي ضد ترامب في الكونجرس بعدما أثير عن ممارسته ضغطا على نظيره الأوكراني للتحقيق بشأن جو بايدن نائب الرئيس الأمريكي السابق.

وأعلن الرئيس الأمريكي الثلاثاء أنه سمح بالكشف عن النص الكامل لمحادثة هاتفية مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أثارت حالة من الجدل السياسي في الولايات المتحدة.

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وقال ترامب في تغريدة على تويتر: "إنني حاليا في الأمم المتحدة أمثل بلادي، ولكني سمحت بأن يتم غدا (الأربعاء) نشر النسخة الكاملة غير المنقحة من محادثتي الهاتفية مع الرئيس الأوكراني زيلينسكي".

وأضاف: "سوف ترون أنها كانت ودية للغاية ومناسبة بشكل كامل. لم تكن هناك ضغوط، وبعكس جو بايدن وابنه، لم يكن هناك شيء مقابل شيء".

وأثارت تعاملات ترامب مع أوكرانيا سلسلة من التكهنات بشأن احتمال أن يكون قد استغل المساعدات العسكرية الأمريكية للضغط على كييف للتحقيق مع بايدن، خصمه السياسي وأحد المتنافسين البارزين للحصول على ترشيح الحزب الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

وقالت بيلوسي في إعلان متلفز: "يجب محاسبة الرئيس ، لا يوجد أحد فوق القانون".

وتتهم بيلوسي الرئيس بتهديد الأمن القومي.