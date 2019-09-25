"دون إصابات".. حريق يلتهم شاليه بمنطقة ميامي في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:
اندلع حريق بشاليه من الأخشاب بمنطقة ميامي بحي المنتزه أول شرقي الإسكندرية، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، وذلك دون حدوث أي إصابات.
تلقت غرفة عمليات المحافظة بلاغا يفيد نشوب حريق بعقار بمنطقة ميامي، وانتقلت قوات الحماية المدنية وضباط قسم شرطة أول المنتزه إلى موقع الحادث.
وتبين من الفحص نشوب حريق بشاليه من الأخشاب مكون من 3 طوابق بشارع قائد الأسراب بمنطقة ميامي، فيما رجحت المعاينة الأولية نشوب الحريق بسبب ماس كهربائي.
ومن جانبه، قال حمدي عبد العليم شامة، رئيس حي المنتزه أول، إن قوات الحماية المدنية تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماد النيران ومنع امتداده للعقارات المجاورة، دون حدوث إصابات.
تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة المنتزه أول، وجارٍ العرض على النيابة العامة للتحقيق.
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