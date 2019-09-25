روحاني: لابد من استعادة الثقة قبل الجلوس مع ترامب

محمد اسماعيل - القاهرة - نيويورك - (د ب أ):
قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إنه يتعين استعادة الثقة أولا قبل أن يجلس مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتفاوض معه، متهما واشنطن بأنها تقوض الثقة من خلال انسحابها المنفرد من الاتفاق النووي لعام 2015 وبسبب قيامها بفرض عقوبات.
وقال روحاني لشبكة فوكس نيوز: "لقد انسحبت الولايات المتحدة من هذا الاتفاق بدون سبب معقول .. لقد أضر ترامب بالثقة بين البلدين، ولابد من استعادة الثقة".
وشدد روحاني على أن أي لقاء مع ترامب لابد أن يكون مخطط له مسبقا.
ورفض روحاني تحميل بلاده مسؤولية الهجوم على منشأتي شركة أرامكو النفطية السعودية.
وقال: "نحن لا نسعى لامتلاك أسلحة نووية"، مضيفا أن الولايات المتحدة في المقابل تواصل تطوير تلك الأسلحة.
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