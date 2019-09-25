البرهان يؤكد التزام مجلس السيادة بمعالجة قضايا شرق السودان

أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالى السودانى الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، التزام المجلس بتعزيز مسيرة التنمية وتقديم الخدمات ومعالجة قضايا شرق السودان. جاء ذلك خلال لقاء البرهان، الثلاثاء، بالقصر الجمهورى، وفد الإدارات الأهلية بولايات شرق السودان، بحضور عضوى مجلس السيادة الدكتور حسن شيخ أدريس، والفريق الركن شمس الدين كباشى. الدكتور حسن شيخ أدريس، والفريق الركن شمس الدين كباشى. وأشاد رئيس مجلس السيادة بحرص قيادات شرق السودان على الحفاظ على وحدة البلاد وتماسك النسيج الاجتماعى لشعبها. من جانبه، أوضح محمد أحمد محمد الأمين ترك ناظر عموم "الهدندوة"، فى تصريح صحفى عقب اللقاء، أن الوفد أكد على وحدة السودان وسلامة أراضيه. الأمين ترك ناظر عموم "الهدندوة"، فى تصريح صحفى عقب اللقاء، أن الوفد أكد على وحدة السودان وسلامة أراضيه. وأضاف أنه ونيابة عن كل نظارات شرق السودان يؤكدون أنهم مع وحدة كل السودان، مشيرا إلى انهم سلموا مذكرة لرئيس مجلس السيادة الانتقالى تحتوى على مطالب الشرق، وما لم يتم تنفيذه فى اتفاقية شرق السودان.

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