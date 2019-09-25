طنجة.. توقيف سيارة بداخلها 31 كيلوغرام من الحشيش ومبالغ مالية

تمكنت فرقة الأبحاث التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن طنجة، أمس الإثنين، من توقيف شخص على متن سيارته على مستوى مدار مرجان في اتجاه طريق مسنانة وحجزت بحوزته على أزيد من 30 كيلوغرام من الحشيش.

وبحسب المعطيات المتوفرة ل”اليوم24″ فإن صاحب السيارة في عقده الثالث، حجزت بحوزته على 31 كيلوغرام من الحشيش وسلاح أبيض، وأربع هواتف نقالة، بالإضافة الى مبلغ مالي مهم.

وقد تم وضع المشتبه فيه رهن تدبير الحراسة النظرية قصد استكمال البحث الذي تجريه الشرطة القضائية وذلك بتعليمات من النيابة العامة المختصة.