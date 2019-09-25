شكرا لقرائتكم خبر عن بقصف منازل المواطنين.. ميليشيا الحوثي تواصل انتهاك الهدنة الأممية بالحديدة والان مع التفاصيل

واصلت ميليشيات الحوثي الانقلابية، الثلاثاء، سلسلة خروقاتها وانتهاكاتها اليومية للهدنة الأممية لوقف إطلاق النار، واستهدفت بالقصف المدفعي والأسلحة المختلفة مناطق متفرقة في محافظة الحديدة غربي اليمن.

واستهدفت ميليشيا الحوثي، مناطق شرق مدينة حيس جنوب الحديدة، بالأسلحة الرشاشة والقناصة، بحسب بيان نشره المركز الإعلامي لألوية العمالقة.

ونقل البيان عن مصادر عسكرية ميدانية في حيس، أن الميليشيات استهدفت مناطق شمال المديرية، وصوبت نيران أسلحتها المتوسطة نحو مواقع القوات المشتركة.

وتسبب القصف في إلحاق أضرار بمنازل المواطنين وممتلكاتهم.

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كما شنت ميليشيات الحوثي، قصفا عنيفا في مديرية التحيتا جنوبي الحديدة واستهدفت منطقة الفازة الساحلية غرب المديرية.



وتجدد القصف الحوثي على المنطقة المحاذية للخط الساحلي بالتحيتا عقب قصف واستهداف مكثف نهار ومساء الاثنين لمنطقة الجبلية جنوب المديرية الساحلية نفسها.

وفتحت الميليشيات نيران أسلحتها المدفعية والرشاشة الثقيلة على مواقع القوات المشتركة في شمال مديرية التحيتا بالتزامن.

وتواصل ميليشيا الحوثي الانقلابية، خروقاتها المستمر للهدنة الأممية في محافظة الحديدة، وتستهدف بقصفها المدفعي الأحياء السكنية في المحافظة بشكل عشوائي، ما يتسبب في سقوط ضحايا مدنيين بينهم نساء وأطفال، علاوة على الحاق أضرار جسمية بمنازل المواطنين ممتلكاتهم.