رئيس الوزراء الإيطالي يدعو لخفض التوترات بمنطقة الخليج

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دعا رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، إلى خفض التوترات في منطقة الخليج وضمان حرية الملاحة. جاء ذلك خلال كلمته، الثلاثاء، بالدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وأضاف كونتي: "ندعو لخفض التوترات في منطقة الخليج ونؤكد ضرورة ضمان حرية الملاحة لتأثيرها في الاقتصاد العالمي".

وحول الأزمة الليبية، أكد أن الحوار السياسي بين كافة الأطراف هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام. من ناحية أخرى، طالب رئيس الوزراء الإيطالي إيران بالوفاء بالتزاماتها تجاه الاتفاق النووي.

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