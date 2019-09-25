شكرا لقرائتكم خبر عن «داعشيتان» و 9 أطفال يعودون إلى فرنسا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - ا ف ب (باريس)

وصلت «داعشيتان» برفقة 9 أطفال إلى مطار رواسي قرب باريس أمس (الثلاثاء)، عائدين من تركيا حيث جرى إيقافهم، وفق ما علمت وكالة «فرانس برس» من مصادر متطابقة.

وقد تكون إحدى المرأتين اللواتي ينتمين إلى«داعش» جنيفر كلاين، ابنة أخي الشقيقين فابيان وجان-ميشال كلاين اللذين تبنيا باسم التنظيم الإرهابي هجمات 13 نوفمبر في فرنسا، بحسب مصادر أكدت معلومة بثتها إذاعة «فرانس انتر». وقال مصدر قريب من الملف إنّه بالنسبة إلى «انتمائهما، لا يزال يتعيّن إجراء عمليات تحقق، ولكن الأمور تسير في هذا الاتجاه».

وأوضح مصدر أنّ الاطفال التسعة الذين تراوح أعمارهم بين 3 أعوام و13 عاماً، عهد بهم القضاء إلى هيئة حماية الأطفال.

Advertisements

وكانت السلطات التركية أوقفت جنيفر كلاين وامرأتين أخريين في يوليو في ولاية كيليس المجاورة للحدود السورية. وهي متزوجة من كيفين غونو الفرنسي المحكوم عليه بالإعدام في العراق في 26 مايو لانتمائه إلى «داعش».

ومنذ فبراير، يجري الحديث عن أنّ فابيان وجان-ميشال كلاين، وهما بين أول من بايعوا داعش في فرنسا، قتلا في ضربة جوية للتحالف الدولي. ومنذ مغادرتهما فرنسا - الأخ الأصغر ذهب إلى سورية قبل أخيه الأكبر الذي توجّه بدوره في بداية 2015 -، فقد أثرهما. غير أنّ السلطات كانت مقتنعة بأنّهما في سورية.

وتندرج عملية الإعادة، غير المرتبطة بحالات الإعادة من مخيمات شمال سورية، في خانة عمليات ترحيل جهاديين من تركيا.