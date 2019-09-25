شكرا لقرائتكم خبر عن ماكرون لروحاني: طريق وقف التصعيد يضيق والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (باريس)

حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، من أن الطريق نحو تقليل التوتر في المنطقة يزداد صعوبة، مؤكداً في بيان صدر عن مكتبه فجر أمس، أنه أبلغ رئيس نظام الملالي حسن روحاني، أن الوقت حان لإيران كي تساعد في نزع فتيل الأزمة. وأجرى ماكرون مباحثات مع روحاني استغرقت أكثر من 90 دقيقة، وذلك بعد وقت قصير من توجيه ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اتهاماً مباشراً لإيران بالضلوع في الهجوم على منشأتي النفط السعوديتين.

ونقل البيان عن ماكرون قوله: «في الموقف الراهن، بات طريق وقف التصعيد ضيقاً، ولكن له أهمية عن أي وقت مضى، وقد حان الوقت أمام إيران كي تتخذ هذا الطريق»، مضيفاً أن من الضروري بدء حوار بشأن قضايا أمن المنطقة.وقال المتحدث باسم البعثة الإيرانية في الأمم المتحدة، علي رضا مير يوسفي، في تغريدة على «تويتر»: «بحث الجانبان سبل إنقاذ الاتفاق (النووي) الإيراني، والعلاقات الثنائية، ومبادرة الرئيس روحاني الجديدة للمنطقة: الأمل».