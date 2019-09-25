شكرا لقرائتكم خبر عن دوريات أمريكية - تركيّة مشتركة شمال سورية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (أنقرة)

سيّرت الولايات المتحدة وتركيا دورية ثانية مشتركة شمال شرقي سورية، كجزء من الخطط لإقامة منطقة آمنة، بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع التركية أمس (الثلاثاء).

وأوضحت المصادر أن 4 مدرعات قد عبرت الحدود للانضمام إلى القوات الأمريكية في سورية، بحسب ما ذكرت وكالة الأناضول، لتسيير دوريات في محيط بلدة تل أبيض. وقالت الوزارة إنه تم أيضا نشر طائرات مسيرة.

وقال إن المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد بدء تسيير الدورية الأمريكية - التركية الثانية شرقي تل أبيض، إذ دخلت المدرعات التركية الأراضي السورية، لتسيير الدورية المشتركة ضمن المرحلة الثانية مع القوات الأمريكية، داخل حدود المنطقة الآمنة المتفق على إنشائها شرقي تل أبيض شمالي الرقة.

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ومن المفترض أن تتجول الدورية المشتركة بمسار طوله 30 كلم، وحتى عمق 9 كلم، حيث سيبدأ المسار من قرية رفح الحدودية شرقي تل أبيض 16 كلم، لتتجه شرقاً نحو قرى شمال سلوك.

وأفادت المصادر بأن أربع مدرعات أمريكية اتجهت نحو الأراضي التركية لترافق أربع مدرعات للجيش التركي، فيما توقفت 9 مدرعات أمريكية على الطريق الدولي، ليصل العدد الكامل للدورية إلى 13 مدرعة أمريكية و4 مدرعات تركية، فيما ستقوم القوات المشتركة بالدورية بعمليات كشف على النقاط التي رُدمت منذ فترة عبر مسار الـ30 كلم عبر قرى الخويتلة وتل النفرق وقلاج مروراً بطريق سلوك تل أبيض الرئيسي وقرية عمر حالول وجنداوي.

وفيما ترى الولايات المتحدة في وحدات حماية الشعب الكردية حليفًا لها في معركتها ضد تنظيم داعش، إلا أن أنقرة تعتبر الفصيل الكردي مجموعة إرهابية على صلة بحزب العمال الكردستاني المحظور الذي خاض تمرداً ضد الدولة التركية عام 1984.