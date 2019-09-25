شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس خطة البرلمان: برنامج الإصلاح الاقتصادى تجسيد لمبدأ الملكية الوطنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مبدأ الملكية الوطنية للحلول، الذى أكد الرئيس السيسى عليه خلال كلمته التى ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة فى دورتها الـ74، يمثل حل لأى مشكلة أو أزمة، مؤكدا أن حلول الأزمات بكافة أشكالها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية يجب أن تنبع من الدولة صاحبة المشكلة دون إملاء أو فرض الحلول من الخارج حيث أصبح ذلك أمر مرفوض.

وأوضح عيسى، أن مبدأ الملكية الوطنية للحلول تجسد فى تجربة مصر للنهوض بمجتمعها على نحو شامل، مشيرا إلى أن مصر طبقت ذلك فى برنامج الإصلاح الاقتصادى، قائلا "هو برنامج الحكومة المصرية ووافق عليه البرلمان، وصندوق النقد الدولى يراجع الحسابات والمؤشرات الاقتصادية التى تهدف لضبط الأداء المالى والنقدى"، وتابع "سياسة فرض الحلول من الخارج سياسة خاطئة وصندوق النقد الدولى نفسه أكد أنه توقف عن فرض حلول أو برامج إصلاحية على أى من الدول".

وأشار عيسى ، إلى أن هذا ينطبق أيضا على كل الحلول سياسية واقتصادية واجتماعية، قائلا "كل مجتمع يجب أن يضع لنفسه حلوله، فعلى سبيل المثال لا يمكن أن تضع دولة مفهوما لحقوق الإنسان أو الديمقراطية ويتم فرضه على مجتمعات أخرى تعيش فى ظل أوضاع لا تسمح بتطبيق الديمقراطية بهذا المفهوم".

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وأضاف قائلا "فرض الحلول والإملاءات من الخارج ليس لها معنى بدليل وجود دول خرجت من إطار الحلول العالمية التقليدية مثل ماليزيا والصين، فقد اتبعت تلك الدول نماذج غير معترف بها بدول الغرب والشرق، وأتذكر هنا اصطدام ماليزيا بصندوق النقد الدولى، واصطدام الصين بالمفهوم الاشتراكى للاتحاد السوفيتى حيث اتبعت منهجا مخالف للفكر الاشتراكى الشيوعى لروسيا وعلى الرغم من ذلك أصبحت الاقتصاد رقم 2 فى العالم".

وأوضح رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان ، أن هذا مبدأ احترام الملكية الوطنية للحلول الذى أكد الرئيس السيسى عليه خلال كلمته التى ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة فى دورتها الـ74، أمس الثلاثاء ، يدعو إلى إلغاء وصاية أية أنظمة أو دول عظمى على دول أخرى، مضيفا "هل ديمقراطيات 300 سنة بالمملكة المتحدة منعت إنجلترا من احتلال الدول، والاستعمار عمل غير أخلاقى ولا يتفق مع الديمقراطية وحقوق الإنسان".

واختتم عيسى حديثه: "آن الأوان لدراسة عمق هذه المقولة وعدم فرض حلول على دول، وفى نفس الوقت لابد أن تكون الآليات الوطنية من النضج والثقافة لطرح البدائل الملائمة وعدم طرح حلول أو تجارب ثبت فشلها فى دول أخرى، وأن تتوخى الدقة والحرص الشديد فى تبنى الحلول بعد دراسة متأنية وأن يكون هناك متابعة للتنفيذ".

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد ألقى كلمته أمس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة فى دورتها الـ74، أكد فيها على احترام مبدأ الملكية الوطنية للحلول، انطلاقا من تجربة مصر للنهوض بمجتمعها على نحو شامل، وحث العالم على التنمية في أفريقيا، وأن العرب منفتحون على السلام العادل والشامل.