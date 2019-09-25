قرر القاضي لحسن الطلفي، بإلزامية حضور الصحافي توفيق بوعشرين لجلسات المحاكمة، وعدم اختصاص المحكمة بعرضه على خبرة طبية، لتأكيد تعرضه للتعذيب والمعاملة القاسية من طرف النيابة العامة خلال إحضاره بالقوة العمومية.
وأجلت المحكمة أطوار الجلسة إلى الثلاثاء المقبل.
وبدا الصحافي توفيق بوعشرين، مؤسس “اليوم 24″و يومية “أخبار اليوم”، غاضبا، لحظة مثوله أمام القاضي، متهما النيابة العامة بإهدار كرامته عند إحضاره بتلك الطريقة.
وقال الصحافي بوعشرين، مخاطبا القاضي لحسن الطلفي: “تعرضت إلى العنف، وللمعاملة القاسية..، النيابة العامة تنتقم مني، بعد المرافعة التي قدمتها، قبل أيام، والتي بسطت فيها، جميع الاختلالات القانونية التي تشوب الملف”.
كانت هذه تفاصيل خبر بوعشرين يشتكي من “العنف وسوء المعاملة”..والمحكمة تتجاهل شكواه وتلزمه بحضور الجلسات! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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