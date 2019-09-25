عاجل..”حرب الكرة” تندلع من جديد.. مقتل مشجع للجيش وإصابة 5 آخرين إثر هجوم نفذه أنصار الوداد- التفاصيل

كشفت السلطات المحلية لإقليم مديونة أن شخصا لقي مصرعه، مساء يومه الثلاثاء 24 شتنبر 2019، إثر سقوطه من أعلى سيارة من الحجم الكبير كانت تقل مشجعين لفريق الجيش الملكي، بعد اعتراضهم من قبل مجموعة من المحسوبين على أنصار فريق الوداد الرياضي البيضاوي، وذلك على مستوى منطقة الهراويين.

وحسب المصدر ذاته، فقد كان بعض الأفراد المحسوبين على مشجعي فريق الوداد الرياضي البيضاوي قد عمدوا إلى اعتراض مشجعي فريق الجيش الملكي ورشقهم بالحجارة، قبل أن يتطور الأمر إلى مواجهات بين الجانبين، نجمت عنها إصابة 5 أشخاص بجروح نقلوا على إثرها إلى المستشفى الإقليمي بمديونة لتلقي الإسعافات الضرورية.

وأضاف المصدر ذاته أن القوات العمومية قد تدخلت لفض هذه المواجهات وتحرير حركة السير والجولان التي تمت عرقلتها أثناء أعمال الشغب هاته، كما جرى توقيف 6 أشخاص يشتبه في تورطهم في هذه المواجهات، حيث تم الاحتفاظ بهم رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، فيما لا تزال الأبحاث والتحريات متواصلة للكشف عن ملابسات هذه الأحداث وتوقيف كافة المساهمين والمشاركين المحتمل تورطهم فيها.

جدير بالذكر أن هذه الأحداث جاءت على خلفية المقابلة التي شهدتها مدينة الدار البيضاء، والتي جمعت بين الجيش والوداد.