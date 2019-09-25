مسؤولة ألمانية: سلطة أردوغان تراجعت ويمكن هزيمته

قالت وزيرة الشؤون الأوروبية في حكومة ولاية هيسن، وسط ألمانيا، لوسيا بوترش، إن سلطة وشعبية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تراجعتا، مؤكدة أن الأخير "يمكن هزيمته سياسيا".

وذكرت بوترش التي زارت تركيا مؤخرا: "إنها لمست تغيرا في المناخ السياسي والمزاج العام ضد أردوغان"، وفق ما نقلته صحيفة فرانكفورتر الغماينة الألمانية الخاصة.

وأضافت في تصريحات، الثلاثاء، أن "هناك تطورات سياسية مقلقة في تركيا"، موضحة: "علمت أثناء وجودي في تركيا أن سبنم كرور، الحائز على جائزة السلام التي تمنحها جامعة هيسن الألمانية، متهم بالترويج الإرهاب"، مشيرة إلى أن "كرور قيد السجن الاحتياطي حاليا".

وتابعت: "كما أني لمست البيئة الصعبة التي يعمل فيها الصحفيون في تركيا".

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ولفتت إلى أن هزيمة أردوغان في معركة إسطنبول (في إشارة للانتخابات المحلية) وما تلاها من أحداث أظهرت تراجع شعبية وسلطة الرئيس التركي، كما أن المعارضة أصبحت أكثر قوة حتى بات في الإمكان هزيمة أردوغان سياسيا".





وزارت بوترش إسطنبول في الفترة بين ١٥ و١٨ سبتمبر/أيلول الجاري في إطار وفد رسمي ضم أعضاء بالبرلمان الألماني ومسؤولين بولايات مختلفة.

وفي ٢٣ يونيو/حزيران الماضي، انتخب أكرم إمام أوغلو عمدة لإسطنبول بعد خسارة ساحقة لمرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم "حزب أردوغان"، بن علي يلدريم.

وفي 2018، صنف الاتحاد الدولي للصحفيين، تركيا بأنها أكبر سجن للصحفيين في العالم، للعام الثاني على التوالي، إذ يمثل الصحفيون المعتقلون فيها نصف عددد الصحفيين المعتقلين على مستوى العالم.