ماذا ستحمل حقيبة هزاع المنصوري إلى الفضاء؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يخوض هزاع المنصوري أول رائد فضاء إماراتي رحلة استثنائية إلى محطة الفضاء الدولية في 25 سبتمبر/أيلول الجاري.

ويتساءل كثيرون حول ما تحمله حقيبة المنصوري إلى الفضاء، وهو ما يجيب عنه رائد الفضاء الإماراتي لـ"العين الإخبارية" قائلا إنه سيحمل نسخة من القرآن الكريم مع صورة الأب المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان لدى استقباله طقم رحلة أبولو.

وأضاف أنه سيحمل علم الإمارات وكتاب قصتي للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصورا عائلية وهدايا تذكارية، و30 بذرة لشجرة الغاف وكتاب "السباق نحو الفضاء"، فضلا عن القصص والأشعار والرسومات الفائزة في مسابقة "أرسل إلى الفضاء" وأطعمة إماراتية.