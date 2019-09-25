ترامب يسخر من ناشطة بيئية.. و16 ألف تعليق في 3 ساعات

سخر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الخطاب الغاضب للناشطة البيئية جريتا تونبرج أمام الأمم المتحدة، وتوجيهها انتقادات لاذعة لرؤساء الدول الكبرى وإلقاء مسؤولية ما وصفته بـ"تدمير الأنظمة البيئية" عليهم.



وتصادف تواجد ترامب وتونبرج لفترة وجيزة بمقر الأمم المتحدة حيث ألقت الناشطة البيئية خطابا ضمن فعاليات ندوة بها الشأن، وأظهر شريط فيديو نظرة الغضب التي وجهتها الأخيرة إلى الرئيس الأمريكي حين مر أمامها برفقة مساعديه.

وعقب خطاب تونبرج الذي بدت فيه منزعجة ومتجهمة بسبب ما اعتبرته خطورة على النظام البيئي من تصرفات الدول الكبرى، غرد الرئيس الأمريكي قائلا: "تبدو شابة سعيدة جدا تتطلع نحو مستقبل رائع ومبتسم، من الرائع جدا مشاهدتها"، وهو ما اعتبره رواد مواقع التواصل الاجتماعي ردا ساخرا منه على الناشطة.





وألقت الشابة السويدية (16 عاما)، التي أصبحت رمزا لتحرك الشباب لمكافحة التغير المناخي، الإثنين، خطابا غاضباً، لافتة إلى انهيار أنظمة بيئية بأكملها.

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ونشر رئيس الولايات المتحدة، المعروف باستخفافه بقضايا البيئة والذي سحب بلاده من اتفاق باريس حول المناخ، تغريدته فوق لقطة من خطاب جريتا تونبرج أمام الأمم المتحدة.



وأثارت تغريدة ترامب استهجانا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي وحصدت 16 ألف تعليق في خلال 3 ساعات، معظمها كانت تهاجم ترامب.

وكتب أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي: "دونالد ترامب يهاجم شابة بريئة"، بينما اتهم آخرون الشابة السويدية بأنها تعرضت "لغسل دماغ".

وترامب وتونبرج كانا موجودين لفترة وجيزة في القاعة ذاتها عند وصولهما إلى القمة، وأظهر شريط فيديو تونبرج تنظر بغضب إلى الرئيس الأمريكي حين مر برفقة مساعديه.



