افتتاح أكبر محطة خاصة للطاقة الشمسية المتجددة في الإمارات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة، الثلاثاء، افتتاح أكبر محطة خاصة شمسية لتوليد الطاقة المتجددة في دولة الإمارات العربية المتحدة، تعتمد على الألواح الشمسية الكهروضوئية بتقنية تثبيت أرضية، وذلك في مصنع "المها" الخاص بشركة "نستله" الشرق الأوسط في دبي.

ويشتمل مشروع المحطة على تثبيت نحو 28 ألف لوح من الألواح الشمسية الكهروضوئية في 3 مواقع تصنيع تابعة لـ"نستله" في دبي، ستولد 10 جيجاوات/الساعة من الكهرباء في السنة الواحدة، وبالتالي تسهم في خفض 6 ملايين كيلوجرام سنويا من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، بما يعادل الانبعاثات السنوية الصادرة عن 1500 سيارة ركاب، أو ما يعادل نسبة استهلاك الطاقة في 800 منزل.

ويتضمّن موقع مصنع "المها" وحدة تثبيت 20 ألف لوح من الألواح الشمسية الكهروضوئية، لتوليد 7.2 جيجاوات/الساعة من الكهرباء، وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 4.5 مليون كيلوجرام في السنة.

يعد مشروع توليد الطاقة الشمسية جزءاً من مبادرة "شمس دبي" الخاصة بهيئة كهرباء ومياه دبي، التي تهدف إلى تشجيع الأفراد والشركات على تركيب ألواح الطاقة الشمسية وربطها بشبكة الكهرباء التابعة للهيئة، لتوليد الكهرباء واستخدامها في الموقع، ونقل الفائض إلى شبكة الكهرباء التابعة للهيئة.