ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب باكستان إلى 23 قتيلاً

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب باكستان اليوم بقوة 5.8 درجات على مقياس ريختر إلى 23 قتيلاً وأكثر من 300 مصاباً وفقاً لما أعلنت مصادر إغاثية باكستانية.

وأوضح رئيس هيئة إدارة الكوارث الطبيعية الباكستانية الجنرال محمد أفضل في مؤتمر صحفي أن إقليم كشمير يعدّ الأكثر تضررًا بالزلزال حيث تضررت عدد من الطرق والجسور والمباني، مضيفًا أن فرق الهيئة هرعت إلى تلك المناطق لتقديم المساعدات وإغاثة المتضررين ونقل الجرحى إلى المستشفيات.

وقبل ذلك أوضحت دائرة الأرصاد والمسح الجيولوجي الباكستانية أن مركز الزلزال كان على عمق 10 كيلومتراً في مدينة جهلوم بإقليم البنجاب الشرقي، واستمرت هزته لنحو 10 ثوان، عقبها هزازات ارتدادية، وشعر بهزته سكان إقليم البنجاب والعاصمة إسلام آباد وأجزاء من أقاليم خيبر بختونخواه والسند وكشمير.