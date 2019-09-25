كوربن يريد انتخابات مبكرة بعد استبعاد البريكست من دون اتفاق









اسماء السيد - برايتون: أعلن زعيم حزب العمال البريطاني المعارض جيريمي كوربن الثلاثاء أنه يوافق على إجراء انتخابات تشريعية مبكرة فور التأكد من استبعاد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الاوروبي من دون اتفاق.

وقال كوربن خلال المؤتمر السنوي لحزبه في برايتون في جنوب انكلترا "لا يمكن حلّ هذه الأزمة إلا بانتخابات عامة".

وتابع أمام أعضاء الحزب أن هذه الانتخابات يجب أن تجري "بعد استبعاد تهديد هذه الحكومة" بالخروج من دون اتفاق.

وأضاف كوربن "لقد أدخل النواب هذا الشرط في القانون قبل أن يقفل جونسون البرلمان بشكل غير شرعي".

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وقبل تعليق عمله في العاشر من أيلول/سبتمبر كان البرلمان قد صوّت على قانون يفرض على رئيس الحكومة المحافظ طلب إرجاء جديد لبريسكت الى الحادي والثلاثين من كانون الثاني/يناير في حال لم يتم التوصل الى اتفاق خروج مع الاتحاد الاوروبي بحلول التاسع عشر من تشرين الاول/اكتوبر بعد القمة الاوروبية في بروكسل.

وكانت المحكمة العليا البريطانية اخذت قراراً تاريخياً الثلاثاء عندما اعتبرت قرار جونسون تعليق عمل البرلمان لخمسة أسابيع "غير شرعي".

وتابع كوربن "لقد بات معروفاً أن بوريس جونسون خدع البلاد (...) وبات عليه الآن الاستقالة".

وبعد صدور قرار المحكمة العليا كرر بوريس جونسون دعوته لإجراء انتخابات مبكرة وحث زعيم حزب العمال على القيام بالمثل.

