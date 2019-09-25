بعد قرار المحكمة.. البرلمان البريطاني يستأنف اجتماعاته غدا الأربعاء

دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters

أعلن رئيس البرلمان البريطاني استئناف الجلسات غدا الأربعاء، بعد حكم المحكمة العليا البريطانية بعدم قانونية قرار رئيس الوزراء بوريس جونسون القاضي بتعليق جلسات البرلمان.

وقال رئيس مجلس العموم البريطاني جون بيركو، اليوم الثلاثاء، إن "البرلمان البريطاني، سينعقد يوم الأربعاء بعدما قضت المحكمة العليا بأن تعليق رئيس الوزراء للبرلمان كان غير قانوني".

وأضاف للصحفيين "لقد أصدرت تعليمات إلى سلطات البرلمان للتحضير لاستئناف أعمال مجلس العموم في جلسة غدا عند الساعة العاشرة والنصف صباحا بتوقيت غرينتش".

وأعلنت المحكمة البريطانية العليا، اليوم الثلاثاء، أن قرار تعليق البرلمان البريطاني، الذي اتخذه جونسون، غير قانوني.

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وقضت المحكمة العليا بإجماع 11 قاضيا، بمن فيهم رئيسة المحكمة، بأن جونسون تصرف بشكل غير قانوني عندما نصح الملكة إليزابيث بتعليق البرلمان قبل أسابيع قليلة من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وبناء على ذلك، فإن الهيئة التشريعية باقية ولم يتم تعليق عملها.

وقالت رئيسة المحكمة العليا بريندا هيل: "لقد كان قرار تقديم المشورة لجلالة الملكة بتعليق البرلمان، قرارا غير قانوني، لأنه كان له تأثير على إحباط أو منع قدرة البرلمان على أداء وظائفه الدستورية من دون مبرر معقول".

المصدر: "رويترز"