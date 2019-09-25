شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث البرلمان لـ"أردوغان": كفاك كذبا وكرها لمصر وانظر للمجازر التى ترتكبها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، وكيل لجنة القيم بالبرلمان، انتقادات حادة للرئيس التركى رجب طيب أردوغان، مؤكدًا أن كلمته أمام الأمم المتحدة تؤكد للعالم كله أنه أصيب بالهوس والجنون، خاصة أنه استخدم الورقة السورية كورقة ضغط على العالم.

وقال، إن أردوغان يعانى من حالة جنون وهوس منذ وصوله للحكم وكشف عن هويته الإخوانية بمجرد سقوط أحلامه فى قيادة المنطقة والآن يرسل تهديدات واضحة وصريحة من أمام الأمم المتحدة لأوروبا بورقة اللاجئين السوريين، وفتح الباب لهم للهجرة لأوروبا، ويمارس عملية ابتزاز علنية أمام العالم أجمع، مؤكدًا أن المهووس أردوغان تحدث عن سوريا والأكراد والنظام العالمى والأمم المتحدة ومحمد مرسى إلا أنه لم يتحدث عن تركيا وشعبها نهائيًا.

ووجه الدكتور صلاح حسب الله حديثه لـ"أردوغان" قائلاً: "أنت ليس لك أى قيمة وكلامك مرفوض جملة وتفصيلاً من الرأى العام المصرى بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والشعبية والحزبية وليس من حقك ولا حق غيرك أن تريد معرفة كيفية وفاة محمد مرسى وجمال خاشقجى".

وتساءل: "من أنت حتى تتحدث عن وفاة مواطن مصرى توفى أمام العالم بشكل مباشر وعلنى، أنظر إلى نفسك وما تفعله من عمليات قتل واعتقال لكل معارضيك داخل تركيا إضافة إلى قيامك بذبح الأكراد وارتكابك المجزرة المروعة بحق الشعب الأرمنى وكفاك كذبا وحقدا وكرها لمصر وأنظر إلى المجازر التى ترتكبها ضد الشعب التركى، أنت لا قيمة لك لدى جميع المصريين وسيأتى اليوم وقريبًا جدًا لينتهى حكمك الدكتاتورى ضد الشعب التركى الشقيق وسوف تحاكم على دعمك وتشجيعك وتمويلك وتسليحك وإيوائك الإرهاب والإرهابيين داخل تركيا".