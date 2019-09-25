شكرا لقرائتكم خبر عن الوفد: دعوات الجماعة الإرهابية لن تجد استجابة فى الشارع المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء سفير نور، مساعد رئيس حزب الوفد،أن الدعوات التى أطلقتها جماعة الاخوان الارهابية ، لن تجد أى قبول فى الشارع المصرى ، مشيرا الى أن الجميع أصبح على وعى بالفتن والشائعات الخطيرة التى تعرض الوطن لما لا يحمد عقباه.

وأضاف نور ، إن الشعب المصرى بجميع طوائفه وفى مقدمتهم الشباب يدركون أهمية الحفاظ على وطنهم واستقرار البلاد،لافتا الى أن الدعوات التى أطلقت للتظاهر يوم الجمعة لن تجد أى صدى أو استجابة .

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وتابع مساعد رئيس حزب الوفد، قائلا " أدعو الله تعالى أن يحفظ مصر ، ورئيسها القائد عبد الفتاح السيسى ، الذى انقذنا من حكم الإخوان ، ونفذ خلال السنوات القليلة الماضية العديد من الإنجازات .