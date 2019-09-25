شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز 6 تشريعات أقرها البرلمان فى مجال النهوض بالاقتصاد..تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقر مجلس النواب خلال دور الانعقاد الرابع، حزمة من التشريعات للنهوض بالاقتصاد المصرى ، وكان لها أثر كبير بشأن دفع عجلة الاستثمار إلى الأمام، ، وفيما يلى نرصد أبرز هذه التشريعات:

1. تعديل قانون الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية .

2. قانون إجازة إحالة بعض الطلبات المتعلقة بتنفيذ الاحكام إلى اللجنتين المنصوص عليهما في قانون الاستثمار.

3. تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار.

4. تعديل قانون الثروة المعدنية.

5. تعديل قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز.

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6. قانون انشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي

جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، دعا مجلس النواب، للانعقاد لدور الانعقاد العادى الخامس من الفصل التشريعى الأول، فى تمام الساعة العاشرة صباح يوم الثلاثاء الأول من شهر أكتوبر المقبل.