ماكرون يلتقي ترامب وروحاني "بشكل منفصل" بالأمم المتحدة

محمد اسماعيل - القاهرة - نيويورك - (د ب أ):
التقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نظيريه الأمريكي دونالد ترامب والإيراني حسن روحاني بشكل منفصل الثلاثاء، وسط مساعيه لإعادة واشنطن وطهران لطاولة التفاوض.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن ماكرون التقى روحاني لنحو ساعتين، دون الكشف عن تفاصيل ما دار خلال اللقاء.
كما عقد ماكرون لقاء مع ترامب بدون أي وجود للصحفيين.
ومن المقرر أن يلقي روحاني كلمة أمام الجمعية العامة اليوم الأربعاء. وألقى ترامب كلمته الثلاثاء، مسلطا الضوء على القوة العسكرية للولايات المتحدة ووجه انتقادات لإيران واتهمها بأنها "تسفك الدماء".
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