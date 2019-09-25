أول رد من رئيس جامعة طنطا على واقعة علاج سيدة على الرصيف

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية - مروة شاهين:

كشف رئيس جامعة طنطا الدكتور مجدي سبع حقيقة الصورة المتداولة عبر مواقع التواصل لسيدة ظهرت تتلقى جلسة تنفس إلى جانب سور مستشفى جامعة طنطا.

وأكد رئيس جامعة طنطا، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن اسم السيدة صاحبة الصورة لم يُدرج ببيانات المستشفى لأنها لم تدخل المستشفى، مضيفًا أن ابنتها كانت ترافقها وهي من أجلستها بالخارج وإلى جوارها أنبوب الأكسجين الذي ظهر في الصورة لحين انتهاءها من حجز كشف في العيادة الخارجية.

وأوضح رئيس الجامعة أن السيدة تلقت الخدمة العلاجية بعد ذلك في العيادة الخارجية وغادرت، نافيًا ما تردد عن كونها تلقت العلاج بالخارج كما هو متداول.

وكانت مصادر في جامعة طنطا أكدت، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن مستشفى الجامعة في المحافظة يعمل بنظام الأوكسجين المركزي، وليس أنابيب الأكسجين.​