تحرك ديمقراطي للإطاحة بترامب.. كيف يعزل الكونجرس رئيس أمريكا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:

قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، الثلاثاء، إن مجلس النواب سوف يبدأ تحقيقات رسمية كخطوة أولى في طريق عزل الرئيس دونالد ترامب.

واعتبرت بيلوسي في مؤتمر صحفي أن إدارة ترامب تقوم بتقويض الأمن القومي الأمريكي وتخترق القيم الدستورية للبلاد، وذلك بعد اتصال جمع الرئيس الأمريكي بنظيره الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، طالبه فيه بالضغط على منافسه في الانتخابات المقبلة، جو بايدن، من خلال فتح تحقيق مع نجل الأخير.

اعتبر ترامب في تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر أن الإجراءات من أجل عزله، سوف تعزز من فرص إعادة انتخابه.

وطالب الرئيس الأمريكي في المكالمة الهاتفية، بحسب ما نقلته وسائل إعلام أمريكية، من نظيره الأوكراني الضغط على بايدن، من خلال فتح تحقيق مع نجله، بشأن استثماراته في أوكرانيا.

وجو بايدن هو منافس ترامب، ويملك ابنه (والأسرة بشكل عام) أعمالاً في أوكرانيا.

وكان ترامب نفى أن يكون قد مارس ضغوط على أوكرانيا من أجل مكاسب انتخابية داخلية، إلا أن بيلوسي، التي عارضت دائمًا البدء رسمياً بإجراءات عزل ترامب، تغيّر موقفها الآن.

كيف تتم إجراءات العزل؟

الدستور الأمريكي يسمح لمجلس النواب والذي يسيطر عليه الديمقراطيون حاليا، السلطة الحصرية لتوجيه اتهامات للرئيس. لكنه أيضًا أعطى مجلس الشيوخ الذي يتكون من أغلبية جمهورية السلطة الحصرية لنظر دعوى عزل الرئيس، في وقت يتولى فيه رئيس قضاة المحكمة العليا في الولايات المتحدة برئاسة جلسات العزل في مجلس الشيوخ.

ووفقًا للدستور أيضًا في الولايات المتحدة، يمكن عزل الرئيس الأمريكي بسبب "الخيانة أو الرشوة أو أي جناية كبيرة أو جنحة"، لكنه لا يوضح بشكل دقيق تفاصيل الاتهامات.

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لكن بحسب تقرير لوكالة رويترز، يمكن للفساد وغيره من مظاهر الإساءة للسلطة بما في ذلك تعطيل إجراءات قضائية، أن يكون كافيًا لبدء الإجراءات.

يناقش مجلس النواب إجراءات العزل ويتم التصويت على توجيه اتهامات للرئيس، وذلك عبر موافقة على القرار من أغلبية الأعضاء بالمجلس وعددهم 435 شخصًا.

بالموافقة على توجيه الاتهام، يبدأ مجلس الشيوخ المرحلة الثانية حيث يقوم أعضاء مجلس النواب بدور المدعين وأعضاء الشيوخ بهيئة المحلفين، وتكون الجلسات برئاسة كبير قضاة المحكمة العليا.

يشترط الدستور الأمريكي أن يوافق الثلثين في مجلس الشيوخ لإدانة الرئيس وعزله، ويتكون المجلس من 100 عضو.

وكان مجلس النواب وجه اتهامات من قبل لرئيسين هما أندرو جونسون عام 1868 وبيل كلينتون عام 1998، لكن ظل الرئيسان في منظبهما بعد التبرئة في مجلس الشيوخ.

ومن الجدير بالذكر أن عدد النواب الجمهوريين في مجلس الشيوخ 53 نائبًا، والديمقراطيين 45 نائباً، وهناك اثنين من المستقلين.

أما في مجلس النواب فهناك أغلبية واضحة للديمقراطيين الذين يصل عددهم إلى 235 نائبًا في حين هناك 199 جمهوريًا ومستقلا واحدا.

ولا يجوز للمحكمة العليا الأمريكية إلغاء قرار العزل حال اتخذه الكونجرس بغرفتيه الشيوخ والنواب.

وفي حالة إدانة مجلس الشيوخ وعزل الرئيس الأمريكي، يتولى نائب الرئيس المنصب حتى نهاية الفترة الرئاسية، وفي حالة دونالد ترامب تنتهي في 20 يناير 2021.