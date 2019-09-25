الكونجرس يبدأ محاولة لعزل ترمب والاخير: اسمعوا المكالمات وسنرى من الصادق

أعلنت رئيسة مجلس النواب الأميركي الديموقراطية نانسي بيلوسي، فتح تحقيق رسمي بهدف عزل الرئيس دونالد ترمب المشتبه بانتهاكه الدستور عبر السعي للحصول على مساعدة دولة أجنبية لإيذاء خصمه الديموقراطي جو بايدن. في وقت وصف فيه ترمب بأن هذه الحملة هي "مضايقة رئاسية"، مؤكدا أنه سمح بالاستماع لهذه المكالمات وأنه صادق فيما يقول ولم يضغط على أي أحد أو يتجاوز القوانين.

وقالت بيلوسي إن "تصرفات رئاسة ترمب كشفت عن الحقائق المشينة لخيانة الرئيس لقسمه وخيانته لأمننا القومي وخيانته لنزاهة انتخاباتنا"، وأضافت "لذلك، أعلن أن مجلس النواب يفتح تحقيقاً رسمياً لعزل الرئيس".

ترمب: اسمعوا المكالمات

وندّد الرئيس ترمب في نيويورك بالإجراءات التي أطلقها خصومه الديموقراطيون في مجلس النواب لعزله من منصبه، معتبراً إياها "حملة مطاردة نتنة"، وقال في تغريدة على تويتر "يوم بمثل هذه الأهمية في الأمم المتحدة، كثير من العمل وكثير من النجاح، لكن الديموقراطيين قرروا إفساد كل شيء، حملة مطاردة نتنة، أمر سيء جداً لبلدنا".

Advertisements

وكان الرئيس الأميركي أعلن في وقت سابق أنه سمح بنشر فحوى المحادثة الهاتفية التي أجراها مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والتي يتهمه خصومه الديموقراطيون بأنه ارتكب خلالها تجاوزات يمكن إذا ثبتت أن تؤدي لبدء إجراءات في الكونغرس لعزله.

وقال ترمب في تغريدة على تويتر "أنا الآن في الأمم المتحدة حيث أمثل بلدنا، ولكني سمحت بأن ينشر (الأربعاء) المحضر الكامل لمحادثتي الهاتفية مع الرئيس الأوكراني"، وأضاف "سترون أن الأمر يتعلق باتصال ودي ولائق من كل الجوانب"، مؤكداً أنه "ما من ضغط، وخلافاً لجو بايدن وابنه، لا مقايضة! كل هذا ليس سوى استمرار لأكبر حملة مطاردة شعواء في التاريخ".

وكان ترمب نفى في وقت سابق أن يكون قد ضغط على نظيره الأوكراني لفتح تحقيق بشأن نجل بايدن من خلال مساومته على مساعدة عسكرية أميركية مخصّصة لأوكرانيا.