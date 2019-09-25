الجامعة العربية ترحب باللجنة الدستورية في سورية

رحبت جامعة الدول العربية بإعلان الأمين العام للأمم المتحدة أمس، عن اتفاق كل من الحكومة السورية وهيئة التفاوض السورية على تشكيل اللجنة الدستورية التي ستقوم الأمم المتحدة بتسهيل عملها في جنيف استنادا إلى قرار مجلس الأمن 2254.

وقالت الجامعة العربية في بيان أمس، إن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط أعرب عن تطلعه لأن يشكل هذا الاتفاق خطوة على صعيد التوصل لحل سياسي شامل يلبي تطلعات الشعب السوري، وينهي حقبة مريرة من الصراع، ويفتح صفحة جديدة نحو بناء مستقبل آمن ومستقر لجميع السوريين، وفقاً لما ينص عليه قرار مجلس الأمن 2254، وبيان جنيف 2012.

وأضاف البيان، أن المجلس الوزاري للجامعة العربية أكد - خلال اجتماعه الأخير في 10 سبتمبر الجاري في القرار الخاص بتطورات الوضع في سورية - على دعم جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية جير بيدرسون في سبيل استئناف العملية السياسية، ودعوته لاستكمال تشكيل اللجنة الدستورية.