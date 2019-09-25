جونسون يدعو إلى انتخابات

جدد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أمس من الأمم المتحدة، الدعوة لتنظيم انتخابات في بريطانيا وذلك بعد أن قضت المحكمة العليا البريطانية بإبطال قراره تعليق جلسات البرلمان.
وقال جونسون لدى خروجه من لقاء مع رجال أعمال في نيويورك «الأمر البديهي الذي علينا فعله هو تنظيم انتخابات، جيريمي كوربن زعيم حزب العمال المعارض يتحدث كما اتفق، وعليه أن يطلب تنظيم انتخابات».
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