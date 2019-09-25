مصرع 6 إرهابيين في تبادل لإطلاق النار غرب القاهرة

أعلنت وزارة الداخلية المصرية مقتل 6 عناصر إرهابية في مواجهة مع قوات الأمن، أمس بمدينة 6 أكتوبر غرب العاصمة القاهرة بنحو 40 كلم.

وقال بيان صادر عن الوزارة «لقي 6 إرهابيين من جماعة الإخوان مصرعهم في تبادل إطلاق نار مع الشرطة أثناء مداهمة وكرهم بمدينة 6 أكتوبر، كانوا بصدد الإعداد لتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية خلال الفترة المقبلة».