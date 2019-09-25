مصرع 6 إرهابيين في تبادل لإطلاق النار غرب القاهرة

وقال بيان صادر عن الوزارة «لقي 6 إرهابيين من جماعة الإخوان مصرعهم في تبادل إطلاق نار مع الشرطة أثناء مداهمة وكرهم بمدينة 6 أكتوبر، كانوا بصدد الإعداد لتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية خلال الفترة المقبلة».
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