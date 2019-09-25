دواعش يعودون إلى فرنسا

وصلت متطرفتان برفقة تسعة أطفال إلى مطار رواسي قرب باريس صباح أمس، عائدين من تركيا حيث جرى إيقافهم. وقد تكون إحدى المرأتين اللواتي يشتبه بانتمائهن إلى تنظيم داعش جنيفر كلاين، ابنة أخي الشقيقين فابيان وجان- ميشال كلاين اللذين تبنيا باسم «داعش» هجمات 13 نوفمبر في فرنسا. وقال مصدر قريب من الملف إنه بالنسبة إلى «انتمائهما، لا يزال يتعيّن إجراء عمليات تحقق، ولكن الأمور تسير في هذا الاتجاه». كما أوضح مصدر أن الأطفال التسعة الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و13 عاما، عهد بهم القضاء إلى هيئة حماية الأطفال.



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