سنجراني: باكستان تقف مع المملكة

أكد رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني السيناتور صادق سنجراني وقوف باكستان حكومة وشعبا مع المملكة العربية السعودية للدفاع عن أمنها وسيادتها.

جاء ذلك في تصريح له خلال رعايته مؤتمر عقدته جمعية «مجلس علماء باكستان» في إسلام آباد أمس برئاسة الشيخ طاهر محمود الأشرفي، بعنوان «وحدة الأمة الإسلامية» بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي، وعدد من المسؤولين والساسة والعلماء وسفراء بعض الدول العربية المعتمدين لدى باكستان.

وقال سنجراني «إننا نؤكد وقوف باكستان وشعبها الثابت مع المملكة، ونعد أمن المملكة خطا أحمرا بالنسبة لباكستان».

من جانبه، أشاد رئيس جمعية مجلس علماء باكستان الشيخ طاهر الأشرفي بزيارة رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان إلى المملكة، مؤكدا أن التنسيق بين قيادتي المملكة وباكستان مهم للغاية في ظل التحديات التي تواجهها الأمة الإسلامية.

وأشاد المؤتمر في قراراته بدور المملكة الريادي بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في خدمة الإسلام والمسلمين والإنسانية، والرعاية بالحرمين الشريفين والحجاج والمعتمرين.