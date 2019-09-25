«العليا البريطانية»: تعليق البرلمان «غير قانوني»

شادي صلاح الدين (لندن)

قضت المحكمة العليا في بريطانيا، أمس، بأن نصيحة رئيس الوزراء، بوريس جونسون، للملكة إليزابيث بشأن تعليق البرلمان لمدة خمسة أسابيع كانت «غير قانونية»، وهو ما يعني توجيه ضربة قوية للمجموعة المؤيدة لـ«البريكست» في حزب المحافظين الحاكم، ووضع مستقبل رئيس الوزراء على المحك.

واتفقت لجنة من 11 قاضياً بالإجماع على أن قرار تعليق البرلمان كان له أثر في إحباط مجلس العموم، مجلس «الشعب البريطاني». ووجدت المحكمة أيضاً أن التعليق كان «لاغياً ولا تأثير له»، بمعنى أنه لم يتم تعليق البرلمان.

وقالت رئيسة المحكمة السيدة هيل، إن مسألة تعليق البرلمان «قابلة للمقاضاة»، وهي قابلة للطعن في المحاكم. وأضافت أن هذا لم يكن اختصاصاً عادياً، وأن المتحدثين في مجلسي العموم واللوردات «يمكنهم اتخاذ خطوات فورية لتمكين كل مجلس من الاجتماع في أقرب وقتٍ ممكن».

وعند الإعلان عن القرار، قالت السيدة هيل: «لا بد للمحكمة أن تستنتج، بالتالي، أن قرار إسداء المشورة لجلالة الملكة إلى البرلمان هو قرار غير قانوني، لأنه كان له تأثير على إحباط أو منع قدرة البرلمان على أداء وظائفه الدستورية دون مبرر معقول». وأضافت أن تعليق البرلمان وقع في «ظروف استثنائية»، وقالت إن القضية «لمرة واحدة»، فقد حدثت «في ظروف لم تنشأ من قبل ومن غير المرجح أن تنشأ مرة أخرى».

من جانبه، أكّد رئيس الوزراء البريطاني أنه سيحترم حكم المحكمة العليا البريطانية التي أبطلت قراره تعليق أعمال البرلمان، رغم اختلافه معه. وأكد جونسون اعتراضه على حكم المحكمة العليا في بريطانيا بشأن عدم قانونية النصيحة التي قدمها للملكة بتعليق البرلمان لخمسة أسابيع، مشيراً إلى أن الحكومة بحاجة الآن إلى خطاب الملكة لتحديد ما الذي ستفعله الحكومة. وأضاف: لن يتم منعنا من المضي قدماً وتنفيذ إرادة الشعب في الخروج من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر، لأن هذا ما كلفنا به.

وعلمت «الاتحاد» أن حزب المحافظين سيحاول تقديم طلب للحصول على ثلاثة أيام عطلة للبرلمان لعقد مؤتمر حزب المحافظين في مدينة مانشستر، وبالتالي تأجيل البرلمان حتى إلقاء الملكة خطابها. ومن المتوقع أن ينعقد البرلمان الآن حتى وقت قصير جداً قبل خطاب الملكة في 14 أكتوبر. وسيتم تعليق البرلمان مرة أخرى، ولكن لمدة يوم أو يومين فقط قبل 14 أكتوبر، بحيث يمكن إجراء الاستعدادات لكلمة الملكة.

ويبقى أحد الأسئلة المعلقة هو ما إذا كان النواب سيسمحون بعطلة قصيرة في مطلع الأسبوع المقبل للسماح للمحافظين بعقد مؤتمرهم السنوي، الذي ينطلق يوم الأحد، أو ما إذا كان النواب سوف يشعرون بالحاجة إلى معاقبة المحافظين لقرارهم «غير القانوني» بتعليق البرلمان.

ردود فعل واسعة

ورحب رئيس مجلس العموم، جون بيركو، بقرار المحكمة العليا، وقال إن مجلس العموم «يجب أن يعقد دون تأخير». وأصدر تعليماته إلى مجلس العموم بالعودة اليوم الأربعاء ابتداءً من الساعة 11.30 صباحاً بالتوقيت المحلي، عقب قرار المحكمة العليا. وقال للصحفيين «هذا الحكم بالإجماع، وهذا الحكم لا لبس فيه». وقال في بيان له «توصلوا (القضاة) إلى حقهم وواجبهم في الاجتماع في هذا الوقت الحاسم من أجل التدقيق في السلطة التنفيذية ومساءلة الوزراء». كما قرر مجلس اللوردات استئناف الجلسات الساعة الثالثة عصراً.

ومن جانبه، دعا زعيم حزب العمال المعارض، جيريمي كوربين، بوريس جونسون إلى «النظر في موقفه» في أعقاب قرار المحكمة العليا، مطالباً رئيس الوزراء بتقديم استقالته. وقال كوربين، إن بوريس جونسون سيصبح «أقصر رئيس للوزراء فترة» إذا استقال.

وهتف أعضاء حزب العمال المجتمعون في مدينة «برايتون» في مؤتمر الحزب السنوي «جونسون إلى الخارج»، كما ألقى جيريمي كوربين خطاباً غير متوقع في مؤتمر الحزب، قال فيه إن قرار جونسون تعليق البرلمان «يدل على ازدراء الديمقراطية، وإساءة استخدام السلطة. سأكون على اتصال فوراً للمطالبة باستدعاء البرلمان حتى نتمكن من استجواب رئيس الوزراء، والمطالبة بإطاعة القانون الذي أقره البرلمان، والاعتراف ببرلماننا الذي ينتخبه شعبنا لمساءلة حكومتنا».

وقال نائب زعيم حزب العمال، توم واتسون: «هذا يوم بالغ الأهمية. من الصحيح أن يغلق جيريمي المؤتمر بعد ظهر هذا اليوم. سأكون في لندن لمساءلة رئيس الوزراء على خرق القانون».

ومن جانبها، دعت الوزيرة الأولى في إسكتلندا، نيكولا ستورجيون، بوريس جونسون إلى الاستقالة بعد قرار المحكمة العليا. وقالت زعيمة الحزب القومي الإسكتلندي، إن الحكم كان أهم حكم دستوري في حياتها. وأضافت أنه سيكون «من غير المعقول» أن يظل رئيس الوزراء في منصبه في ظل هذه الظروف.

واتفقت زعيمة الحزب الليبرالي الديمقراطي، جو سوينسون، مع قادة الأحزاب المعارضة بشأن ضرورة تقديم جونسون لاستقالته، قائلة في تعليقها على قرار المحكمة، إن جونسون تصرف بشكل غير قانوني، وحاول إسكات البرلمان وبالتالي «لم يعد مناسباً لأن يستمر رئيساً للوزراء».

كما أصدر رئيس الوزراء الأسبق عن حزب المحافظين، جون ميجور، بياناً شديد اللهجة استهدف بوريس جونسون، قائلاً إنه «سعيد»، لأن «تعليق البرلمان لفترات طويلة ومثيرة للجدل قد تم اعتباره غير قانوني». وقال «كانت هذه قضية لا ينبغي أبداً النظر فيها، ولم يكن من دواعي سروري أن أقف ضد حكومة ورئيس وزراء من حزبي».

تفسير القرار وآثاره

علمت «الاتحاد» من مصادرها أن القرار الذي صدر من المحكمة تاريخي ويمكن البناء عليه سياسياً، لأنه لا توجد سابقة للمحكمة العليا وجدت خلالها أن رئيس الوزراء تصرف بشكل غير قانوني عند تقديم المشورة للملكة. ولا توجد سابقة لحكم المحكمة العليا الذي ينص على أن الأمر الصادر في مجلس الملكة الخاص للبرلمان هو أمر «باطل ولاغ». ويجب أن يتم التعامل مع الأمر على أنه لم يحدث مطلقاً. ولا توجد سابقة للقضاة الذين قضوا أن البرلمان لا يزال سارياً ومنعقداً، وأن التشريع الذي كان يعتقد أنه تم إلغاؤه، لا يزال ساري المفعول.

وأكدت المصادر أن قرار جونسون المنفرد منذ أن أصبح رئيساً للوزراء في يوليو الماضي أصبح بمثابة أكبر انتهاك صارخ للدستور البريطاني غير المكتوب.

ولكن النقطة الأكثر أهمية هي أن المحكمة العليا قد أضفت صفة رسمية على أن حكومة بوريس جونسون «الأقلية» هي «خادمة لمجلس العموم»، وسوف تتدخل لمنع أي محاولة من جانبه لتقليص سلطة النواب. هذا يعني أن الحكومة «تحت تصرف النواب». وبالتالي عندما يقولون «لا للخروج من الاتحاد الأوروبي من دون صفقة»، فإنه ليس لديه أي طريق آخر للالتفاف حول قرار النواب. لذلك فإن أمام جونسون خيارين: يمكنه العمل مع النواب لإيجاد حل وسط أو يمكنه أن يستقيل.

وهو ما أثار العديد من التكهنات في الأوساط السياسية البريطانية بأن جونسون في الطريق ليصبح «أسرع رئيس وزراء يقدم استقالته»، وأن هدفه الأكبر المتمثل في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بحلول 31 أكتوبر القادم سواء بإبرام صفقة أو دونها قد أصبح مستحيلاً تماماً الآن. وبالتالي فإنه إذا أصر على موقفه، يمكن للنواب إجراء تصويت بحجب الثقة وتعيين رئيس وزراء انتقالي. لكن المشكلة في هذا الأمر هي رفض عدد كبير من نواب البرلمان من حزبي الليبراليين الديموقراطيين، وحزب المحافظين تولي السياسي الاشتراكي جريمي كوربين رئاسة الوزراء. وهنا يثار تساؤل: هل يسمح كوربين لعضو برلماني أقل منه وأقل إثارة للانقسام بين النواب أن يصبح رئيساً للوزراء؟ هذا أمر ستجيب عنه الأيام المقبلة.