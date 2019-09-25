أميركا: العقوبات على «حزب الله» حرمته من أموال طائلة

بيروت (مواقع إخبارية)

أكد مساعد وزارة الخزانة الأميركية لشؤون مكافحة تمويل الإرهاب، مارشال بيلينجسلي، أنه لم يأتِ بلائحة جديدة لإدراج مصارف لبنانية على لائحة العقوبات الأميركية، خلال زيارته الحالية للبنان، والتي تستمر يومين.

ولفت بيلينجسلي، إلى أنه تابع مع المسؤولين اللبنانيين ملف «جمّال ترست بنك»، وكيفية التعامل مع ملف العقوبات على حزب الله.

وقال بيلينجسلي، أمام مجموعة من الصحفيين المحليين: إن «العقوبات أثبتت نتائجها، وحرمت (حزب الله) من أموال طائلة، مما أدخله في أزمة مالية، نتج عنها تراجع قدرته على تأمين الأموال اللازمة لتسيير أوضاعه». وأضاف: «إن (حزب الله) يهدد لبنان واللبنانيين والديمقراطية في البلاد، وله نشاطات إرهابية حول العالم».

وحض بلينجسلي: «كل الأطراف والأحزاب اللبنانية الابتعاد عن (حزب الله)، لعدم تحمل تداعيات هذه المواقف»، مؤكداً: أن «العقوبات لا تستهدف الطائفة الشيعية، إنما معاقبة (حزب الله)، ووقف نشاطه الإجرامي». والتقى بلينجسلي، الاثنين، كلاً من رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة سعد الحريري، إضافةً إلى شخصيات وزارية ومصرفية واقتصادية.

وأشار بري، في بيان أصدره مكتبه الإعلامي، أمس، إلى أنه خلال لقائه مساعد وزير الخزانة الأميركي «سمع الموفد الأميركي أفكاراً حول الإجراءات التي اتخذتها إدارته تجاه لبنان».

وقال بري: «نحن بدورنا قلنا ما يجب أن يقال، وأسمعناه ما يجب أن ينقله إلى إدارته، انسجاماً مع ما تمليه مصلحتنا الوطنية العليا، تجاه لبنان ومؤسساته وإنسانه وثوابته التي لا نساوم عليها».