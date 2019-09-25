سقوط صواريخ قرب السفارة الأميركية ببغداد

سرمد الطويل (بغداد)

سقط صاروخا كاتيوشا فجر أمس قرب السفارة الأميركية في بغداد بحسب ما أفادت مصادر أمنية.

وقالت مصادر أمنية أجنبية داخل المنطقة الخضراء، إن «صاروخ كاتيوشا سقط قرب السفارة الأميركية، وسقط آخر داخلها على بعد ثلاثة أمتار من البوابة الجنوبية الغربية». وأوضحت المصادر نفسها أن صاروخاً ثالثاً سقط في نهر دجلة المحيط بالمنطقة الخضراء التي كانت شديدة التحصين وافتتحت شوارعها مؤخراً، ما عدا الطرقات المؤدية إلى السفارة الأميركية.

من جهته، أكد ضابط في الشرطة العراقية طالباً عدم كشف هويته أن «صاروخي كاتيوشا سقطا حوالى الساعة 23,40 داخل المنطقة الخضراء وعلى مقربة من السفارة الأميركية». وأضاف أنه تم تحديد موقع انطلاق الصواريخ، وهي منطقة هور رجب الواقعة في جنوب بغداد، والتي تضم فصائل عدة موالية لإيران.

ولفتت مصادر غربية داخل المنطقة الخضراء إلى سماع صفّارات الإنذار من داخل سفارة الولايات المتحدة مرتين متتاليتين.

غير أن مركز الإعلام الأمني العراقي أعلن في بيان عن سقوط «قذيفتي هاون» في محيط المنطقة الخضراء، من دون الإشارة إلى السفارة الأميركية.

وقال التحالف بقيادة الولايات المتحدة، الذي يدعم مهام قتال تنظيم داعش في العراق، أمس، إنه لن يتسامح إزاء أي هجوم على أفراده بعد إطلاق صاروخين على المنطقة الخضراء.

وقال التحالف في بيان «لن يتم التسامح بخصوص أي هجوم على الأفراد والمنشآت الأميركية».

وأضاف «لم يتم قصف أي مرفق أو منشأة مستخدمة من قبل قوات التحالف أو الولايات المتحدة... تحتفظ قوات التحالف بالحق في الدفاع عن نفسها».