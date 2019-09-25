مصادر ليبية لـ«الاتحاد»: «الإخوان» تطالب أنقرة بتوقيع اتفاقية دفاع مشترك

حسن الورفلي (بنغازي - القاهرة)

علمت «الاتحاد» من مصادر عسكرية ليبية، أن ميليشيات جماعة الإخوان في ليبيا طالبت النظام التركي بدفعة جديدة من الطائرات التركية المسيرة، لدعم صفوف المسلحين والمرتزقة في ضواحي طرابلس لعرقلة عملية تقدم قوات الجيش الليبي.

وقالت المصادر الليبية، إن الإرهابي الليبي علي الصلابي يبحث مع النظام التركي آلية إرسال الطائرات المسيّرة إلى ضواحي طرابلس، مرجحة وصول الطائرات على رحلات جوية مشبوهة إلى ميناء مصراتة الدولي غرب البلاد.

وأشارت المصادر إلى أن جماعة الإخوان طالبت أردوغان بالوقوف إلى جانب الميليشيات المسلحة في ضواحي طرابلس، مؤكدة أن عناصر جماعة الإخوان الذين التقوا الرئيس التركي منذ أيام طالبوه بالتوقيع على اتفاقية دفاع مشترك مع حكومة الوفاق وإرسال المزيد من التعزيزات العسكرية لها.

إلى ذلك، تقوم قوات الجيش الوطني الليبي بهجوم كاسح للقضاء على الميليشيات المسلحة في ضواحي طرابلس، وذلك بدعم من سلاح الجو الليبي الذي ينفذ غارات إستراتيجية وتعبوية لاستنزاف قدرات المسلحين والإرهابيين.

وقال اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الليبي، إن القوات المسلحة تقوم بهجوم سريع وحاسم ومفاجئ ضد المسلحين، مؤكداً نجاح القوات المسلحة في استنزاف قدرات الميليشيات المسلحة وتدمير غرف عمليات الطائرات التركية المسيرة، مشيراً إلى أن القوات الجوية تعمل على تقديم الدعم المباشر للجيش الليبي على خطوط التماس مع الميليشيات المسلحة.

بدوره، أكد المتحدث باسم المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، العقيد محمد العوامي، استمرار سلاح الجو الليبي في القيام بأداء مهام استطلاعية وتوجيه ضربات للميليشيات التابعة لجماعة الإخوان في مختلف جبهات القتال.

وقال قائد اللواء 106 مجحفل التابع للجيش الليبي اللواء سالم رحيل، إن القوات المسلحة تمكنت من توجيه ضربات دقيقة للمسلحين والمرتزقة، لافتاً إلى أن الضربات أفقدت المسلحين والإرهابيين توازنهم وباتت تترنح في ضواحي طرابلس.

يأتي ذلك بالتزامن مع تقدمات قوات الجيش الليبي، خاصة في محور العزيزية، وسط ترجيحات من عسكريين وقادة ميدانيين بحسم معركة تحرير العاصمة خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وأكدت قيادات عسكرية ميدانية بالجيش الليبي لـ«الاتحاد» انتظار القوات لأوامر القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر للدخول لقلب طرابلس، موضحين أن الوحدات العسكرية على استعداد تام وجاهزية كاملة لحسم المعركة بمجرد صدور الأوامر بالاقتحام.

وقال مصدر عسكري ليبي لـ «الاتحاد»، إن قوات الجيش تمكنت من أسر قائد محور السبيعة التابع لميليشيات الوفاق، وهو المدعو عبدالرحمن الصويعي، موضحاً أن الأخير تم القبض عليه خلال المعارك وأثناء محاولة فراره من ميدان المعركة، بالإضافة لإلقاء القبض على قائد ميليشيا الفرقان في مصراتة المدعو «على بن غشير»، وهو نجل رئيس حكماء مصراتة إبراهيم بن غشير.

وفي سرت، أعلن الإعلام الحربي للجيش الليبي استهداف رتل مسلح للمسلحين والمرتزقة التابعة لميليشيات الإرهابي إبراهيم الجضران وبقايا سرايا الدفاع عن بنغازي الإرهابية على مسافة 45 كيلومتراً من مدينة سرت وألحقت بهم خسائر فادحة.

إلى ذلك، قال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا الدكتور غسان سلامة، إن ليبيا تشهد أكبر حرب طائرات من دون طيار في العالم. وكشف سلامة عن الغارات الجوية التي نفذتها قوات الجيش الليبي والتي تقدر بأكثر من 600 غارة جوية، في حين نفذت حكومة الوفاق وداعموها الإقليميون ما يقرب من 300 غارة جوية على تمركزات الجيش الليبي.