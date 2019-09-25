«التحالف»: سقوط صاروخ باليستي حوثي في صعدة

عقيل الحلالي، بسام عبدالسلام، وكالات (صنعاء، عدن، الرياض)

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس، عن رصد سقوط صاروخ باليستي أطلقته ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران من مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران باستخدام الأعيان المدنية، داخل الأراضي اليمنية في محافظة صعدة. وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي إن الميليشيات مستمرة في انتهاك القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية بإطلاق الصواريخ الباليستية وسقوطها عشوائياً على المدنيين والأعيان المدنية وتأثيرها المباشر على التجمعات السكانية، وتهديد حياة المئات من المدنيين الأبرياء بالداخل اليمني. وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات الباليستية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الإقليمي والدولي.

إلى ذلك، توفي معتقل في سجن أمني تابع لميليشيات الحوثي جراء التعذيب الوحشي الذي تعرض له. وأفادت وسائل إعلام يمنية بأن السجين أكرم الشويع، المعتقل لدى سجن البحث الجنائي في صنعاء، توفي متأثراً بجروحه في السجن بعد اعتقاله بتوجيهات من القيادي الحوثي سلطان زابن، الذي يشغل منصب مدير عام البحث الجنائي منذ أكثر من عامين. وأوضحت المصادر أن الميليشيات تتكتم بشدة على وفاة الشويع، وخصوصاً أن المدعو زابن متهم بالتورط في قضايا اعتقالات غير قانونية طالت فتيات. وتفاقمت، وللأسبوع الثاني على التوالي، أزمة المشتقات النفطية في العاصمة وبقية المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات التي عمدت مؤخراً إلى تخزين كميات كبيرة من مادتي البنزين والديزل التي تصل تباعاً إلى الحديدة، وهو ما أدى إلى أزمة خانقة في المشتقات النفطية، وارتفاع أسعارها إلى مستويات قياسية في السوق السوداء. وذكرت مصادر محلية في إب لـ«الاتحاد» أن سعر الجالون الواحد (20 لتراً) من مادة البنزين وصل في السوق السوداء إلى 23 ألف ريال، مع استمرار انعدامه في محطات التزود بالوقود المغلقة منذ أيام، مشيرة إلى أن هذا الارتفاع الجنوني في سعر البنزين انعكس سلباً على أجور المواصلات العامة التي ارتفعت بنسبة 100%.

سياسياً، جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس أمس، التزام الأمم المتحدة بالعمل مع الأطراف اليمنية من أجل التنفيذ الكامل لاتفاق ستوكهولم. كما شدد على التزام الأمم المتحدة بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه. وناقش خلال لقائه وزير الخارجية اليمني، محمد الحضرمي، على هامش أعمال الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، آفاق الحل السياسي في اليمن، حيث أكد الحضرمي على ضرورة إحراز تقدم ملموس في اتفاق الحديدة، لاسيما ما يتعلق بالسلطة المحلية بشقيها الأمني والإداري. ولفت إلى أن تنفيذ ذلك هو مفتاح الانخراط في أي مشاورات سلام قادمة. وشدد على ضرورة التركيز على التصدي لخطر المشروع الإيراني التوسعي في اليمن المتمثل بالانقلاب الحوثي.