قرقاش يطالب برسالة تضامن عربية مع السعودية

نيويورك (وام)

شهد اليوم الثاني من مشاركة الإمارات العربية المتحدة في الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة عدداً من الاجتماعات رفيعة المستوى مع الدول الأعضاء الملتزمة بالسلام والأمن الدوليين. وشملت الارتباطات الرئيسية التي شارك بها أفراد الوفد الإماراتي، الاجتماع الوزاري التنسيقي لجامعة الدول العربية، وقد حضره معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، الذي أكد على ضرورة أن تكون رسالة العالم العربي من خلال جامعة الدول العربية واضحة بإدانة الاعتداء على منشأتي «أرامكو» في المملكة العربية السعودية، وشدد على أهمية التضامن مع المملكة ودعم جميع الإجراءات التي تقوم بها في ما يتعلق بهذا التصعيد الخطير. كما حضر قرقاش فعالية «تشكيل الشراكات من أجل عالم متعدد المفاهيم» وهو الحدث الذي استضافه المنتدى الاقتصادي العالمي ومؤسسة بروكينجز، لمناقشة الطبيعة المتغيرة للجغرافية السياسية المعاصرة، أعقبه اجتماع مع المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيس، والمبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي إلى أفغانستان رولاند كوبيا، وناقش خلال الاجتماعين التطورات الإقليمية والملفات ذات الاهتمام المشترك.

من جهته، التقى معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة مع السفير والمندوب الدائم لألمانيا لدى الأمم المتحدة كريستوف هويسجن، لمناقشة التحالف الاستراتيجي بين البلدين. وأكد دعم دولة الإمارات للمبادرات السياسية التي تهم ألمانيا، واستعرض العلاقات الاقتصادية والثقافية العميقة التي تربط البلدين. كما التقى معاليه بوزير الدولة للشؤون الخارجية في إثيوبيا، ماركوس تيكلي، لمناقشة دعم دولة الإمارات للاستقرار في القرن الأفريقي.

من جانبها، عقدت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي عدداً من الاجتماعات الثنائية مع نظرائها في الدول الأخرى وممثلي المنظمات غير الحكومية. والتقت بالرئيس والمدير التنفيذي للجنة الإنقاذ الدولية «IRC» ديفيد ميلباند لمناقشة الجهود الرائدة لدولة الإمارات على الصعيد الإنساني. كما التقت بمسؤولين من حكومات غانا وكيريباتي وكابو فيردي والسنغال، حيث سلطت الضوء على تقديم الإمارات المعونات الإنسانية والمساعدات الإنمائية إلى البلدان المحتاجة.

وبالإضافة إلى الجهود التي تبذلها لدعم التنمية العالمية، تعهدت الإمارات هذا العام أن تواصل مع شركائها جهودها الرامية إلى دعم الطاقة المتجددة لدعم الإجراءات العاجلة المتعلقة بالتخفيف من تغير المناخ وتداعياته. وقد التقت الهاشمي بمسؤولين من أنتيغوا وبربودا، حيث ناقشت معهم مساهمات الإمارات الأخيرة في إعادة الكهرباء النظيفة إلى الجزيرة. ووقعت في وقت لاحق اتفاقية الإعفاء المتبادل من التأشيرات بين الإمارات وجمهورية كيريباتي والذي سيدخل حيز النفاذ بتاريخ 23 أكتوبر 2019.

وعلى هامش فعاليات قمة الأمم المتحدة لـ«العمل المناخي 2019»، عقد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة مجموعة من اللقاءات الثانية مع مسؤولين وصناع قرار عالميين، ومنهم اللقاء مع معالي ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المصرية وشمل اللقاء مناقشة تعزيز سبل التعاون بين الإمارات ومصر في مجالات العمل من أجل البيئة والمناخ والاستفادة من التجارب الناجحة بين البلدين.

وتماشياً مع تنفيذ أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، حضرت معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع الاجتماع رفيع المستوى بشأن التغطية الصحية الشاملة الذي حمل اسم «التغطية الصحية الشاملة: التحرك معاً لبناء عالم أكثر صحة»، والذي جمع بين رؤساء الدول وصناع القرار والرواد في مجال التغطية الصحية الشاملة، للتفاوض على إعلان سياسي بشأن التغطية الصحية الشاملة. كما شاركت بالاجتماع الذي استضافته اللجنة الكازاخية الأميركية وحمل عنوان «الرعاية الصحية الأولية نحو التغطية الصحية الشاملة وأهداف التنمية المستدامة».

من جانبه، التقى معالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة مع المدير العام للشؤون المالية والعقوبات في وزارة الخارجية الأميركية ديفيد بيمان، لمناقشة الجهود المشتركة لتنفيذ تدابير تمويل مكافحة الإرهاب، وتحديد أطر الامتثال للعقوبات لمنع إساءة استخدام النظام المالي العالمي. وتقيم الإمارات والولايات المتحدة منذ فترة طويلة شراكة في الجهود الرامية إلى تحديد وتعطيل تدفقات تمويل الإرهاب من خلال فرقة العمل المالية المشتركة بين الإمارات والولايات المتحدة لمكافحة الإرهاب، التي تنسق تبادل المعلومات والعمليات الرامية إلى القضاء على شبكات تمويل الإرهاب. كما عقد الصايغ اجتماعاً ثنائياً مع وزير خارجية النيبال لمناقشة المسائل ذات الاهتمام المشترك.

بدورها، شاركت معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب في اجتماع مجلس إدارة الجيل غير المحدود، حيث ناقش المشاركون الابتكار والاتصال الرقمي وتعزيز دمج الشباب في المجتمع. وتجدر الإشارة إلى أن مبادرة «جيل غير محدود» التي تلقى دعماً قوياً من الإمارات، هي شراكة عالمية تعمل على إعداد الشباب ليصبحوا مواطنين منتجين ومشاركين في المجتمع.