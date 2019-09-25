السيسي: العرب منفتحون على السلام

الأمم المتحدة (وكالات)

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس، أن العرب منفتحون على السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط، داعياً في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى منع التدخل الخارجي في ليبيا، ورفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وفيما يتعلق بقضية السلام، قال الرئيس المصري: «إن المبادرة العربية للسلام لا تزال قائمة»، مضيفاً: «إن اعتماد الحلول الشاملة أمر حتمي لنجاح منظومة العمل الدولي».

وتابع: «آن الأوان لوقفة حاسمة تعالج جذور الأزمة الليبية، ومعالجة الخلل الفادح في توزيع الثروة والسلطة، مع ضرورة توحيد المؤسسات الدولية كافة ضد فوضى المليشيات». وأكد السيسي في كلمته، أن ليبيا بحاجة لإنقاذها من «فوضى الميلشيات والاستقواء بجهات خارجية».

وأضاف: «على غرار حتمية الحل الشامل، فإن الوضع في سوريا بات ضرورة ملحة لحل الأزمة التي تعيشها منذ 8 أعوام»، دعياً إلى فتح نقاش وحوار تحت مظلة الأمم المتحدة، لمناقشة الأوضاع الراهنة لإعلاء ثقافة السلام والحوار والاحترام المتبادل.

وطالب السيسي برفع السودان من قوائم الدول الراعية للإرهاب، تقديراً للتحول الإيجابي الذي تشهده بعد الاتفاق بتقاسم السلطة بين الجيش والمتظاهرين. وأوضح أن تلك الخطوة ستمكن السودان من مواجهة التحديات الاقتصادية من خلال التفاعل مع المؤسسات الاقتصادية والدولية تلبية لآمال شعبه، وأن يأخذ المكانة التي يستحقها ضمن الأسرة الدولية. وشدد الرئيس المصري على أهمية تطوير شراكات حقيقية وفعالة مع الدول الأفريقية للتصدي للتحديات السياسية والاقتصادية التي تواجهها، وللحصول على المعرفة والتكنولوجيا وتطوير الموارد البشرية الإفريقية، وتوفير التمويل والدعم السياسي، وهي أمور تعتبر أساسية لتحقيق أجندة القارة الإفريقية للتنمية 2063.

وأضاف: إن احترام مبدأ الملكية الوطنية للحلول، هو أمر حتمي، لضمان فاعلية منظومة العمل الدولي متعدد الأطراف، وإن لمصر تجربة وطنية رائدة في هذا الشأن، إذ أطلقت خطة طموحة للنهوض بمجتمعها على نحو شامل، بما في ذلك التصدي الحاسم للإرهاب، أو عبر برنامج إصلاح اقتصادي.

وحول مسألة نهر النيل، قال السيسي إن مصر أعربت عن تفهمها لشروع إثيوبيا في بناء سد النهضة، وبادرت مصر بطرح اتفاق إعلان المبادئ، أطلق مفاوضات امتدت لـ4 سنوات، إلا أن المفاوضات لم تفض إلى نتائج مرغوبة. وأضاف الرئيس المصري: «تأمل مصر تحقيق المصالح المشتركة لكل من إثيوبيا والسودان ومصر»، مؤكدًا أن مياه النيل بالنسبة لمصر مسألة حياة وقضية وجود.

وحذر من أن استمرار التعثر في المفاوضات حول السد الإثيوبي ستكون له انعكاساته السلبية على الاستقرار، وكذا على التنمية في المنطقة عامة، وفي مصر خاصة. وتابع السيسي: «مع إقرارنا بحق إثيوبيا في التنمية، فإن مياه النيل بالنسبة لمصر مسألة حياة، وهو ما يضع مسؤولية كبرى على المجتمع الدولي، للاضطلاع بدور بناء في حث جميع الأطراف على التحلي بالمرونة، سعياً للتوصل إلى اتفاق مرض للجميع». إلى ذلك، أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه لا يشعر بالقلق من المظاهرات التي خرجت في مصر، الجمعة الماضي، ووصف ترامب نظيره المصري بأنه «قائد عظيم قضى على الفوضى».

وقال ترامب، خلال لقاء مشترك مع السيسي، على هامش الاجتماعات: «شرف لي أن أكون مع صديقي رئيس مصر، وهو قائد حقيقي، فعل أشياء مذهلة حقاً في فترة زمنية قصيرة، فعندما تولى السلطة قبل وقت قصير، كانت هناك فوضى ثم لم تعد فوضى الآن».

وأضاف ترامب: «لذلك، أريد أن أقول إن لدينا علاقة عظيمة طويلة الأمد وأفضل من أي وقت مضى، ونتحدث عن الكثير من التجارة والاقتصاد، ونتحدث عن أماكن مختلفة كثيرة مثل ليبيا».

وفي رد على سؤال من الصحفيين خلال لقاء الرئيسين، حول ما إذا كان الرئيس الأميركي يشعر بالقلق من المظاهرات، رد ترامب قائلا: «أعتقد أن الجميع لديهم مظاهرات، حتى صديقكم المفضل في العالم كله الرئيس باراك أوباما، كان لديه كثير من المظاهرات». وأضاف الرئيس الأميركي: «لست قلقاً من المظاهرات في مصر، فمصر لديها قائد عظيم يتمتع باحترام كبير، وفرض النظام، قبل وصوله لم يكن هناك نظام بل فوضى، ولذلك لست قلقا». وأكد ترامب أن «مصر دولة مميزة جداً ومهمة جداً»، مشيراً إلى أن لديها أكبر عدد سكان في المنطقة، كما شكر ترامب السيسي على استضافة زوجته خلال رحلتها إلى مصر وزيارتها للأهرامات.

إلى ذلك، بحث الرئيس المصري مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، العلاقات الثنائية والأزمات الإقليمية والدولية، حسبما أكد السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية. وقال راضي: إن الرئيسين تطرقا إلى بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية في عدد من المجالات خاصة على المستوى الاقتصادي. وأضاف أن اللقاء تناول تطورات الأزمات الإقليمية والقضايا الدولية، لاسيما الأزمة الليبية، حيث تم تبادل الرؤى بشأن تطورات الأوضاع هناك، وتوافقت وجهات نظر الرئيسين حول أهمية تكثيف العمل المشترك والجهود الدولية، سعياً للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة في ليبيا تعيد الاستقرار والأمن وتقضي على الإرهاب.