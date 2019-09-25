الإمارات تدعم السودان لتعزيز الأمن والتنمية

نيويورك (وام)

أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي دعم دولة الإمارات، للسودان الشقيق في جهوده لتعزيز أمنه واستقراره، بما يحقق تطلعات الشعب السوداني في التنمية والازدهار والتقدم. وبحث سموه خلال لقاء مع معالي الدكتور عبد الله حمدوك رئيس وزراء السودان على هامش أعمال الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، العلاقات الثنائية المشتركة بين الإمارات والسودان وسبل تعزيزها في مجالات عدة، كما تم تبادل وجهات النظر تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك المعروضة على جدول أعمال الدورة.

وأكد سموه حرص الإمارات على تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة، وتنمية أوجه التعاون المشترك مع السودان في المجالات كافة. بينما أكد معالي الدكتور حمدوك خلال اللقاء الذي حضرته المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة لانا زكي نسيبة، الحرص على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتنمية أوجه التعاون المشترك، بما يعود بالخير على شعبي البلدين الشقيقين، معرباً عن تمنياته لدولة الإمارات المزيد من التقدم والازدهار.

والتقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، معالي روهاكانا روغوندا رئيس وزراء أوغندا. وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز أوجه التعاون المشترك بين البلدين في العديد من المجالات، منها الاقتصادية والتجارية والطاقة المتجددة، وذلك انطلاقا من العلاقات الثنائية المتنامية التي تربط بين الإمارات وأوغندا. كما تبادل الجانبان وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة، وبحثا عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد سموه خلال اللقاء حرص الإمارات على تعزيز أوجه التعاون المشترك مع أوغندا في العديد من المجالات في ظل العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط البلدين. بينما أكد روغوندا خلال اللقاء الذي حضره معالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة، اهتمام بلاده بتعزيز وتطوير آليات التعاون المشترك مع الإمارات في شتى المجالات. مشيدا بالمكانة الرائدة التي تحظى بها على الصعيدين الإقليمي والدولي. والتقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان رئيس وزراء سانت فنسنت وغرينادين رالف جونسالفيس. وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية المشتركة وسبل تطويرها وتعزيز فرص التعاون في مختلف المجالات التي تسهم في تحقيق المصالح المشتركة للبلدين. كما تم استعراض التطورات الراهنة وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وأكد سموه خلال اللقاء على العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع البلدين، والحرص المستمر على تعزيزها وتنمية أوجه التعاون المشترك.

من جانبه، أعرب جونسالفيس خلال اللقاء الذي حضره معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ولانا زكي نسيبة، وعمر سيف غباش مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الثقافية، عن تطلع بلاده لتعزيز علاقات التعاون المشترك مع دولة الإمارات في المجالات كافة. مشيدا بالمشاريع الرائدة التي تنفذها دولة الإمارات في بلاده، في إطار صندوق الشراكة بين الإمارات ودول البحر الكاريبي للطاقة المتجددة. والتقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان كلاً من معالي بيكا هافيستو وزير خارجية فنلندا، ومعالي ألمار مامادياروف وزير خارجية أذربيجان، ومعالي الدكتور جوردون جريليك رادمان وزير خارجية كرواتيا، ومعالي عبد العزيز كاملوف وزير خارجية أوزبكستان، ومعالي الدكتور سوبرامنيام جاي شانكار وزير الشؤون الخارجية الهندي. وتضمنت مجمل اللقاءات بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وأوجه التعاون المشترك في المجالات المختلفة، ومنها الدبلوماسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية والأمن الغذائي والطاقة المتجددة والتعليمية والسياحية بين دولة الإمارات وهذه الدول.

كما جرى خلال اللقاءات، بحضور معالي ريم الهاشمي، والمندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، وعمر سيف غباش، ومساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون التنمية الدولية سلطان محمد الشامسي، تبادل وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة، وبحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومنها القضايا المدرجة على جدول أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.