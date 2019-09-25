المعارضة البريطانية تؤيد انتخابات مبكرة إذا استبعد بريكست بدون اتفاق

قال زعيم حزب العمال البريطاني المعارض جيريمي كوربين، اليوم الثلاثاء، إنه يوافق على إجراء انتخابات تشريعية مبكرة فور التأكد من استبعاد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق.

وقال كوربين، خلال المؤتمر السنوي لحزبه في برايتون في جنوب انكلترا، "لا يمكن حلّ هذه الأزمة إلا بانتخابات عامة".

وتابع، أمام أعضاء الحزب، أن هذه الانتخابات يجب أن تجري "بعد استبعاد تهديد هذه الحكومة" بالخروج من دون اتفاق.

وأضاف كوربين "لقد أدخل النواب هذا الشرط في القانون قبل أن يقفل جونسون البرلمان بشكل غير شرعي".

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وقبل تعليق عمله في العاشر من سبتمبر الجاري، كان البرلمان البريطاني قد صوّت على قانون يفرض على رئيس الحكومة المحافظ طلب إرجاء جديد لبريسكت إلى الحادي والثلاثين من يناير 2020 في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق خروج مع الاتحاد الأوروبي بحلول التاسع عشر من أكتوبر بعد القمة الأوروبية في بروكسل.

كانت المحكمة العليا البريطانية أخذت قراراً تاريخياً، اليوم الثلاثاء، عندما اعتبرت قرار جونسون تعليق عمل البرلمان لخمسة أسابيع "غير شرعي".

وتابع كوربين "لقد بات معروفاً أن بوريس جونسون خدع البلاد (...) وبات عليه الآن الاستقالة".

وبعد صدور قرار المحكمة العليا كرر بوريس جونسون دعوته لإجراء انتخابات مبكرة وحث زعيم حزب العمال على القيام بالمثل.