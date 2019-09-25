كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بورصة نيويورك تهبط مع الحديث عن إجراءات عزل ترامب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هبطت الأسهم الأمريكية في تعاملات متقلبة، اليوم الثلاثاء، مع اكتساب مسعى للديمقراطيين لبدء إجراءات لعزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوة دافعة.

سجل المؤشر ستاندرد آند بورز500 القياسي أكبر خسارة ليوم واحد في شهر، بحسب "رويترز".

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلقي خطاب حالة الاتحاد الثاي له، أمام الكونغرس الأمريكي في قاعة مجلس النواب في الكابيتول الأمريكي في كابيتول هيل في واشنطن، الولايات المتحدة في 5 فبراير 2019.

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وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت منخفضا 141.68 نقطة، أو 0.53%، إلى 26808.31 نقطة بينما هبط المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 25.18 نقطة، أو 0.84%، ليغلق عند 2966.60 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضا 118.84 نقطة، أو 1.46%، إلى 7993.63 نقطة.

وذكر الزعماء الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي في بيان أن المجلس سيصوت غدا الأربعاء على مشروع قانون يوضح رفض الكونجرس لجهود إدارة الرئيس دونالد ترامب لمنع الكشف عن شكوى شخص أفشى ما دار في اتصال هاتفي بين ترامب ورئيس أوكرانيا من تعرضه لضغوط.

وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي وزعيم الأغلبية ستيني هوير في بيان اليوم الثلاثاء إن المشروع سيدعو أيضا إلى حماية ذلك الشخص، وهو عضو بأحد أجهزة المخابرات تردد أنه عبر عن قلقه من جهد مزعوم من جانب ترامب للاستعانة بأوكرانيا لتشوية خصم سياسي أمريكي.