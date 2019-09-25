كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء البريطاني وترامب يبحثان 3 قضايا عالمية في نيويورك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بحث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اتفاقية التجارة المستقبلية، وإيران، وقضايا تغير المناخ.

جاء في بيان المكتب الصحفي لرئيس الوزراء البريطاني، حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه، اليوم الثلاثاء، "أكد القادة على الرغبة المشتركة في الاتفاق على اتفاقية تجارة حرة طموحة بمجرد مغادرة المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي في الـ31 أكتوبر".

وناقش الطرفان قضايا إيران وأهمية الحد من تصاعد التوتر في المنطقة، واتفقوا أيضا على أنه ينبغي ألا يسمح لإيران مطلقا بامتلاك أسلحة نووية.

وأضاف البيان أن "رئيس الوزراء تطرق إلى قضية تغير المناخ، حيث قال إن بريطانيا تتطلع إلى عقد قمة المناخ في غلاسكو العام المقبل".

Advertisements

وأشار البيان إلى أن جونسون وترامب التقيا، اليوم الثلاثاء، على هامش الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، إن الحكومة الإيرانية ترفض السلام، مؤكدا أن العقوبات الموقعة على إيران لسعيها لامتلاك سلاح نووي ستعزز ما بقيت طهران على ذلك النهج، موضحا أنه لن يسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي.

ويعتزم رئيس الوزراء البريطاني قيادة بلاده للخروج من الاتحاد الأوروبي في الموعد المحدد بحلول 31 من أكتوبر المقبل.

وتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، وشهدت العلاقات الأمريكية الإيرانية توترا وتصعيدا عسكريا، وذلك بعد انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي الذي وقع عام 2015 مع طهران، وبعدها وقوع هجوم على ناقلتي نفط في بحر عُمان. إضافة إلى إسقاط طائرة استطلاع أمريكية حديثة بصاروخ إيراني فوق مضيق هرمز.