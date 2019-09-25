ترامب للديمقراطيين: سمحت بنشر محادثتي الهاتفية مع الرئيس الأوكراني

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وكالة الأنباء الفرنسية AFPالأربعاء 2019/9/25 02:09 ص بتوقيت أبوظبي
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، أنه سمح بنشر فحوى المحادثة الهاتفية التي أجراها مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي التي يتّهمه خصومه الديمقراطيون بأنّه ارتكب خلالها تجاوزات يمكن إذا ثبتت فستؤدي لبدء إجراءات في الكونجرس لعزله.
وقال ترامب في تغريدة على تويتر: "أنا الآن في الأمم المتحدة حيث أمثّل بلدنا، ولكنّي سمحت بأن يُنشر (الأربعاء) المحضر الكامل لمحادثتي الهاتفية مع الرئيس الأوكراني".
وفي وقت سابق أعلن فريق الحملة الانتخابية لنائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن أن بايدن "سيدعو ترامب إلى التعاون مع كل الطلبات القانونية العالقة والمتّصلة بالحصول على معلومات بشأن مسألة أوكرانيا والتحقيقات الأخرى، وإذا لم يرضخ ترامب فإن الكونجرس لن يجد بدّاً من إطلاق إجراءات عزل الرئيس".
أعلنت وسائل إعلام أمريكية محلية، الثلاثاء، إطلاق الديمقراطيين المرحلة الأولى من إجراءات عزل الرئيس دونالد ترامب، من دون تفاصيل.
وعلى صعيد متصل ذكرت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، الثلاثاء، أن مجلس النواب سيبدأ تحقيقا رسميا فيما إذا كان ينبغي محاسبة الرئيس دونالد ترامب بتهمة تقويض الأمن القومي للولايات المتحدة.
وسيبحث المجلس الذي يسيطر عليه الديمقراطيون إن كان ترامب التمس مساعدة أوكرانيا لتشويه سمعة جو بايدن نائب الرئيس السابق والمرشح الأوفر حظا لنيل ترشيح الديمقراطيين في انتخابات الرئاسة لعام 2020.
ومن جانب آخر، نفى وزير خارجية أوكرانيا فاديم بريستيكو، السبت الماضي، إشارات إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مارس ضغوطاً على نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
وأضاف أن "هذه المحادثة كانت طويلة وودية وتطرقت إلى كثير من المسائل وتطلبت أحياناً إجابات جادة".
والجمعة، قالت وسائل إعلام أمريكية إن ترامب ضغط بشكل متكرر على الرئيس الأوكراني في اتصال هاتفي في يوليو/تموز لإجراء تحقيق بشأن جو بايدن وهو أحد كبار منافسي ترامب السياسيين.
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