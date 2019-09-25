بعد إجراءات عزله.. ترامب يكشف مضمون مكالمته المثيرة للجدل مع نظيره الأوكراني

جدة - عمرو شويل واشنطن - الخليج 365

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، إنه سيكشف مضمون مكالمته المثيرة للجدل مع نظيره الأوكراني، فيما ازدادت حدة الجدل بينه وبين المعارضة حول هذه المسألة.

ونقلت وسائل إعلام أميركية أنّ رئيسة مجلس النواب الديموقراطية نانسي بيلوسي فتحت تحقيقا سيشكل المرحلة الأولى من إجراءات عزل الرئيس دونالد ترامب.

وأعلنت نانسي بيلوسي أنها ستدلي بتصريح في الساعة 17،00 (21،00 تغ).

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ونقلت صحيفتا واشنطن بوست ونيويورك تايمز وشبكة “أن بي سي” عن مصادر مقرّبة من المسؤولة الديموقراطية أنها ستطلق هذا الإجراء استناداً إلى ما ورد في المحادثة الهاتفية بين ترامب ونظيره الأوكراني.

فيما رد ترامب عبر تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر، أن بدء الديمقراطيين إجراءات لعزلي سيكون إيجابيا لإعادة انتخابي.

وكانت وسائل الإعلام الأميركية اتهمت ترامب بأنه شجع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، خلال اتصال هاتفي على التحقيق في نشاطات في أوكرانيا، لنجل جو بايدن، المرشح الديموقراطي الأبرز للانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2020.

وصرح ترامب للصحفيين: “عندما يتحدث رئيس إلى رئيس بلد آخر، عليه أن يكون قادرا على التكلم مع هؤلاء الناس، وهم لا يريدون أن يعرفوا أنه يجري تسجيل المكالمة”، وفق “فرانس برس”.

وأضاف: “لا يمكننا أن نفعل ذلك برئيس دولة أخرى، مع ذلك، لقد كان حديثنا جيدا وصريحا جدا. أتمنى أن يتمكنوا من نشره”.