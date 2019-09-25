عاجل .. رئيسة مجلس النواب الأميركي : تطالب بالتحقيق و عزل ترامب

اكدت رئيسة ​مجلس النواب الأميركي​ ​نانسي بيلوسي​ ان هنالك من يقوم بخرق القيم الدستورية الأميركية، ولفتت الى ان هنالك تحقيقات من أجل بدء إجراءات عزل الرئيس الأميركي دونالد ترامب.



واعتبرت بيلوسي في كلمة لها، ان ما تقوم به إدارة ترامب يقوض الأمن القومي الأميركي. وذكرت ان "الرئيس اقر بانه طلب من الرئيس الاوكراني القيام باجراءات تفيده سياسيا، وليس هناك من هو فوق القانون". وشددت على ان الرئيس لا يمكنه القيام باي شيء يريده ويجب ان يحاسب. واوضحت ان ترامب اتصل بدولة أجنبية من أجل التدخل في شؤون بلدنا وهذا خرق للقانون.

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