شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تحرر مواطناً من الحوثيين احتجز 4 أعوام والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

نجحت السلطات السعودية في تحرير المواطن ناصر الذروي من مليشيات الحوثي بعد احتجازه 4 أعوام.

وكانت أسرة المواطن «الذروي» في استقبال ابنها المحتجز لدى مليشيا الحوثي بعد عودته في مطار جدة الدولي.

وأعربت أسرة الذروي عن شكرها للقيادة الرشيدة، مؤكدة أنها حريصة دائماً على المواطنين أينما كانوا.